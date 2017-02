Relocalisation des résidents de l'Hôpital Ste-Monique - Le gouvernement annonce la construction d'un nouveau CHSLD







QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et le député de Vanier-Les Rivières et whip adjoint du gouvernement, monsieur Patrick Huot, ont annoncé un investissement de 20 M$ pour la construction d'un nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à l'Ancienne-Lorette. Une fois les travaux terminés, les résidents de l'Hôpital Ste-Monique y seront relogés.

« Nous répondons de façon très précise à des besoins de la population, et particulièrement ceux des personnes âgées. Nous voulons leur offrir non seulement un environnement de soins et de services adéquats, mais également un milieu de vie de qualité et sécuritaire, qui respecte la dignité et l'individualité de chaque résident. En matière de CHSLD, mes attentes sont élevées. J'ai pris l'engagement de veiller sur la santé et le bien-être des aînés, de même que sur la qualité de leurs milieux de vie. Il s'agit d'une priorité pour le gouvernement du Québec et nous le démontrons encore une fois aujourd'hui », a déclaré le ministre Gaétan Barrette.

Le projet consiste en la construction d'un bâtiment de trois étages, d'une superficie de 5 753 m2, pouvant accueillir 66 lits d'hébergement, dont 64 lits permanents et deux lits polyvalents additionnels qui seront utilisés pour l'hébergement temporaire lors des situations de fin de vie ou pour une surveillance accrue. Le site se trouve sur le terrain vacant appartenant à l'Hôpital Ste-Monique, sur le boulevard Hamel à L'Ancienne-Lorette, à proximité de l'autoroute Henri-IV. Par ailleurs, le projet prévoit l'intégration d'unités de vie permettant d'accueillir une clientèle atteinte de la maladie d'Alzheimer dans le nouveau CHSLD, ainsi qu'un projet de recherche axé sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.

« Cette initiative va considérablement améliorer le milieu de vie et le confort de personnes âgées de la région de la Capitale-Nationale. Le personnel soignant aura pour sa part un environnement de travail plus facilitant. Je suis reconnaissant envers le gouvernement du Québec pour être à l'écoute des besoins de la population locale », a affirmé le député Patrick Huot.

Pour sa part, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur François Blais, a tenu à faire savoir : « C'est une très bonne nouvelle pour la région. Ces travaux de construction s'inscrivent dans la volonté gouvernementale d'offrir les meilleures infrastructures possible en matière d'hébergement, de soins de santé et de services sociaux à la population de la région de la Capitale-Nationale ».

Le processus d'appel d'offres pour la construction du bâtiment sera amorcé en février. Sur le plan financier, ce projet représente un investissement en immobilisations de 18 987 635 $, assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. À ce montant s'ajoute, entre autres, une enveloppe de 900 000 $ pour l'acquisition du mobilier et des équipements. C'est l'Hôpital Ste-Monique qui sera le gestionnaire du projet.

