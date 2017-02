Le gouvernement du Canada investit dans un programme qui favorise une saine alimentation







Le Défi des p'tits chefs permettra à des enfants et à des familles d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour planifier et préparer des repas sains

OTTAWA, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Nous sommes pour la plupart très occupés, et notre rythme de vie effréné nous pousse à nous tourner de plus en plus vers des aliments transformés pour gagner du temps. Par conséquent, de nombreux enfants n'ont pas l'occasion d'acquérir les connaissances nutritionnelles et culinaires ainsi que les compétences pour la préparation des aliments dont ils ont besoin pour être en santé.

En compagnie d'Owen Charters, président-directeur général des Repaires jeunesse du Canada, et de Doug Murphy, président-directeur général de Corus Entertainment, l'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, a annoncé le financement de l'initiative Défi des p'tits chefs.Cette initiative permettra à des enfants et à des familles d'acquérir des compétences culinaires au moyen d'expériences pratiques liées à la planification et à la préparation de repas et de collations santé.

Le programme sera offert par les Repaires jeunesse partout au Canada et comprendra une plateforme en ligne permettant aux Canadiens d'avoir accès à des ressources sur la saine alimentation et la préparation de repas. Un concours national de recettes sera aussi lancé plus tard cette année pour encourager les jeunes de partout au pays à mettre leur savoir-faire culinaire en pratique et à proposer des recettes originales, saines et nutritives. Le Défi des p'tits chefs mettra en valeur le patrimoine culinaire canadien au moyen d'ingrédients et de mets régionaux et autochtones de partout au pays.

Quatre Canadiens sur cinq risquent de développer des maladies comme le cancer, une maladie du coeur ou le diabète de type 2; six adultes sur dix ont un excès de poids et le tiers des jeunes font de l'embonpoint ou sont obèses.

Une mauvaise alimentation est le principal facteur de risque de l'obésité et de nombreuses maladies chroniques; elle nuit grandement à la santé des Canadiens et représente un lourd fardeau pour notre système de santé.

L'Agence de la santé publique du Canada investit près de 5 millions de dollars sur cinq ans dans l'initiative Défi des p'tits chefs.

Un financement additionnel de Corus Entertainment portera l'investissement à environ 10 millions de dollars sur cinq ans.

Grâce à son approche de partenariats multisectoriels visant à favoriser un mode de vie sain et à prévenir les maladies chroniques, l'Agence de la santé publique du Canada a investi 49 millions de dollars et a obtenu un montant additionnel de 43 millions de dollars de partenaires. Ces fonds aideront à promouvoir une saine alimentation, l'activité physique et le bien-être, ainsi qu'à s'attaquer aux facteurs de risque communs sous-jacents d'importantes maladies chroniques.

Ce partenariat fait partie de la vision pour un Canada en santé, qui repose sur une approche holistique et pragmatique de la santé mettant l'accent sur une alimentation saine, un mode de vie sain et un esprit sain. La Stratégie en matière de saine alimentation, un autre élément de la vision pour un Canada en santé, aidera à faire en sorte que le choix santé soit le choix le plus simple, et ce, pour l'ensemble des Canadiens.

« En transmettant à nos enfants des connaissances culinaires, nous ouvrons la voie à un avenir en santé. Nous sommes fiers de lancer, en collaboration avec nos partenaires, cette nouvelle initiative emballante qui permettra d'inciter des enfants, des parents et des familles de partout au pays à trouver des moyens créatifs et amusants d'intégrer la saine alimentation et la préparation des repas dans leur quotidien. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

« L'an dernier, nous avons fourni 6,5 millions de repas et de collations aux membres des Repaires jeunesse du Canada partout au pays. L'acquisition de connaissances nutritionnelles, la préparation d'aliments et les saines habitudes de vie sont des compétences essentielles. C'est avec plaisir que nous collaborons avec l'Agence de la santé publique du Canada et Corus Entertainment pour tracer une nouvelle voie saine pour les jeunes canadiens et leurs familles. »

Owen Charters

Président-directeur général des Repaires jeunesse du Canada

« Chez Corus, nous sommes passionnés par les enfants. À titre de chef de file de longue date du marché du divertissement pour enfants, nous sommes fiers de nous allier à l'Agence de la santé publique du Canada et aux Repaires jeunesse du Canada pour contribuer à faire ressortir le programme Défi des p'tits chefs grâce à notre solide gamme de marques pour enfants. Ce programme complète bien notre initiative "Corus Feeds Kids" et se situe dans le prolongement de notre engagement à nourrir le corps et l'esprit des enfants tout en fournissant aux Canadiens les ressources adéquates pour mener une vie active et saine. »

Doug Murphy

Président-directeur général de Corus Entertainment

