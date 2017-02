Le chef de file mondial de la détection d'anomalies ThetaRay renforce son engagement envers le secteur financier avec la nomination de James Heinzman







Sungard Alum sera VPE des solutions de services financiers

ThetaRay, un chef de file mondial de la détection d'anomalies dans les Big Data, a annoncé aujourd'hui que le spécialiste en risques et conformité James Heinzman avait rejoint l'équipe de direction de l'entreprise en tant que VPE des solutions de services financiers. M. Heinzman supervisera la stratégie de l'entreprise pour les solutions de services financiers, tout en s'efforçant d'accroître la part de marché de la plateforme d'analyse des crimes financiers de l'entreprise.

« Nous sommes entièrement dédiés au soutien de l'industrie financière pour l'année 2017 », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « Notre offre de base est l'analyse agnostique des Big Data. Les opportunités existent pour nous dans toute industrie où des données sont présentes, mais nous avons récemment décelé un grand intérêt de la part des institutions financières qui comprennent la valeur de notre plateforme. Nous nous sommes engagés à aider les banques à combattre la fraude et le blanchiment d'argent, et dans le cadre de cet engagement ainsi que de l'objectif de la nouvelle année, nous sommes ravis d'annoncer que James rejoindra l'équipe dirigeante de Thetaray. Avec 25 années d'expérience à travailler auprès des clients et avec la technologie dans ce secteur, James est le candidat idéal pour assumer cette fonction. »

Au cours de ses 25 années de carrière, M. Heinzman a occupé successivement le poste de chef de la conformité, négociateur principal et directeur principal des opérations pour des institutions financières et des entreprises fintech, notamment Sungard et Nice Actimize. Il a également occupé le poste de directeur général des actions mondiales chez Bear Sterns, avec pour responsabilités la supervision et la surveillance.

« La différence entre la plateforme de ThetaRay et les méthodes AML ou anti-fraude classiques réside dans la technologie brevetée de ThetaRay », a commenté M. Heinzman. « Les algorithmes derrière cette technologie, développés par des mathématiciens de renommée mondiale, apportent quelque chose de véritablement unique au secteur financier. Cela a joué un rôle important dans ma décision de rejoindre l'équipe de ThetaRay. »

M. Heinzman sera en charge de la plateforme des crimes financiers de ThetaRay, ainsi que des nouvelles solutions de sécurité DAB, anti-blanchiment d'argent et fraude de la société. La plateforme de ThetaRay est capable d'analyser des données sans connaissance préalable des procédures de la transaction. Elle possède un taux de détection extrêmement élevé, et devient plus précise à chaque ensemble de données reçu. La plateforme dispense en outre des taux de faux-positifs et d'erreurs faibles pour l'industrie, aidant les départements des risques et fraudes à éviter de fausses alertes et fournissant une analyse précise et pointue.

M. Heinzman rejoindra ThetaRay en participant à SIFMA, la conférence annuelle concernant les crimes financiers et le blanchiment d'argent qu se tiendra à New York les 8 et 9 février 2017. Pour programmer une entrevue avec l'équipe, veuillez nous contacter à l'adresse thetaray@fusionpr.com.

