Chubb bonifie sa garantie Bris d'équipement pour aider au bon fonctionnement des résidences canadiennes







TORONTO, le 7 février 2017 /CNW/ - Chubb vient de bonifier sa garantie Bris d'équipement Chef-d'oeuvre® pour mieux protéger ses clients contre les problèmes découlant du bris soudain ou accidentel d'un équipement résidentiel.

La garantie Bris d'équipement Chef-d'oeuvre® bonifiée, comme complément à la police d'assurance Habitation Chef-d'oeuvre®, offre des limites généreuses variant entre 50 000 $ et 1 000 000 $. Et des limites supérieures sont disponibles sur demande. Les nouvelles caractéristiques incluent également une couverture pour abattre ou réparer ou remplacer toute partie des structures assurées lorsque cela est nécessaire pour compléter les réparations. Le retrait et le nettoyage des débris ou polluants de construction, les frais engagés pour accélérer les réparations, la détérioration de denrées périssables, ainsi que les coûts d'excavation pour réparer des composantes sous terre sont également couverts. La garantie Bris d'équipement protège aussi les clients en cas de perte de revenus locatifs, si les locataires ne peuvent demeurer dans la résidence, et en cas de dommages subis par certains types d'équipements professionnels qui pourraient se trouver dans la demeure.

«?Évidemment, la plupart d'entre nous ne pensent jamais au rôle essentiel que ce type d'équipement peut avoir dans notre quotidien et nous ne le remarquons généralement que lorsqu'il cesse de fonctionner parce que nous le tenons souvent pour acquis?», a affirmé Paul Johnstone, Vice-président sénior, Service des risques des particuliers, Chubb Canada. «?Qu'il s'agisse d'un problème avec un compresseur de climatisation ou avec le chauffe-piscine, notre garantie Bris d'équipement bonifiée apporte encore plus de tranquillité d'esprit aux propriétaires et leur assure que leurs systèmes seront réparés ou remplacés pour que leur vie puisse rapidement reprendre son cours normal.?»

La garantie Bris d'équipement est offerte à tous les clients possédant une police Chef-d'oeuvre pour résidence, copropriété ou coopérative. Cette garantie s'appliquera à toutes les structures sur les lieux, comme le pavillon des invités ou les écuries.

À propos de Chubb

Lorsqu'on parle d'assurances IARD, Chubb est la plus grande compagnie cotée en bourse du monde entier. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l'assurance vie à une grande variété de clients. En tant que société spécialisée en souscription, nous évaluons, encourons et gérons les risques avec discernement et rigueur, en plus de traiter et de rembourser nos réclamations d'une manière équitable et rapide. Notre compagnie se distingue grâce à un large éventail de produits et services, une vaste capacité de distribution, une santé financière exceptionnelle, ainsi que par sa présence locale à travers le monde. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est une composante de l'indice S&P 500. Chubb possède des bureaux de haute direction à Zurich, New York et Londres, ainsi que dans plusieurs autres villes du monde, et elle emploie environ 31?000 personnes aux quatre coins du globe. Pour plus de détails, visitez chubb.com/ca-fr

Chubb Compagnie d'Assurance du Canada possède des bureaux à Toronto, Calgary, Montréal et Vancouver et offre ses produits et services à travers le Canada par l'intermédiaire de courtiers d'assurance agréés. Pour plus de détails, visitez chubb.com/ca-fr.

