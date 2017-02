Yobeau complète son dernier forage sur la propriété Scott, la lentille Gap demeure ouverte vers l'est







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 fév. 2017) - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX:YRB.A) (la « Société » ou « Yorbeau ») est heureuse de publier les résultats de ses derniers forages sur sa propriété Lac Scott au Québec, détenue à 100%.

Le forage SC-88W a recoupé un intervalle de 15,3 mètres combinant des sulfures en veinules (principalement) et massifs dans le dernier forage du programme d'exploration de la lentille Gap. Ce forage représente un saut de 90 mètres vers l'est à partir du forage SC-87W3 qui avait recoupé plus de 20,6 mètres titrant 5,9% de zinc, 0,7 % de cuivre et 50,9 g/t d'argent (communiqué du 23 novembre, 2016) et un saut de 75 mètres à l'est du forage SC-87W2 contenant 46,3 mètres de sulfures massifs titrant 9,7 % de zinc (communiqué du 20 octobre, 2016). L'intervalle minéralisé du forage SC-88W, ainsi que toutes les zones minéralisées déjà publiées par la Compagnie pour la Lentille Gap, sont situés à l'extérieur des ressources présentement estimées pour le projet Lac Scott (voir la figure jointe, figure 1).

Résultats d'analyses présentés ci-dessous:

DDH SC-88W Section 1750W (moyenne pondérée)

De

(m) À

(m) Longueur

(m) Cu

% Zn

% Au

g/t Ag

g/t Remarques 929,0 944,3 15,3 0,8 7,2 0,2 34,6 sulfures en veinules et massifs

(Lentille Gap)

Le forage SC-88W a été réalisé à partir d'un coin de deviation inséré le long du trou SC-88 qui n'a pas recoupé de minéralisation et qui s'est terminé dans la roche intrusive stérile du Pluton de Chibougamau là où la lentille Gap était projetée. Toutefois, le forage SC-88 a recoupé de la minéralisation associée à la lentille Ouest environ 80 mètres au nord de l'horizon de la lentille Gap.

Résultats d'analyses présentés ci-dessous:

DDH SC-88 Section 1750W (moyenne pondérée)

De

(m) À

(m) Longueur

(m) Cu

% Zn

% Au

g/t Ag

g/t Remarques 863,8 874,5 10,7 0,4 3,2 0,5 34,1 sulfures en veinules et massifs

(Lentille Ouest) avec petit dykes mafiques incluant 863,8 868,2 4,4 0,1 6,1 1,0 18,3 sulfures massifs (Lentille Ouest) avec petit dykes mafiques

Puisqu'il s'agit encore de forage préliminaire sur cette zone, la forme exacte et l'épaisseur vraie ne peuvent être déterminées avec certitude et les longueurs de carottes présentées dans le tableau ci-dessus ne reflètent pas l'épaisseur vraie de la minéralisation. Cependant, à la profondeur où la minéralisation a été rencontrée dans le forage SC-88W, l'angle du forage et était de 29° donnant une épaisseur horizontale de 13,4 mètres à la minéralisation de la Lentille Gap. Le forage SC-88W était une déviation par coin située environ 52 mètres au-dessus du forage SC-88 (voir figure jointe, Figure 1).

M. Gérald Riverin, président de la Compagnie, déclare « Nous sommes très satisfaits d'avoir complété notre programme de forage de 18 mois sur la Lentille Gap qui représente une nouvelle découverte excitante, et heureux de voir que le dernier forage de notre programme a recoupé 15 mètres de minéralisation, démontrant que la Lentille Gap se poursuit toujours vers l'est. Les analyses publiées étaient les dernières à recevoir pour la Lentille Gap et nous prévoyons maintenant que la révision des ressources par Roscoe Postle Associates sera disponible très bientôt. »

La propriété Scott Lake, détenue à 100 % par Yorbeau, est déjà l'hôte de plusieurs lentilles de sulfures massifs polymétalliques. Une estimation de ressources sur Scott Lake a été préparée par RPA en 2011 à la demande de Ressources Cogitore. L'estimation de RPA indique des ressources présumées combinées de 5,45 millions de tonnes titrant 1,2 % de cuivre, 4,6 % de zinc, 0,2 g/t d'or et 34 g/t d'argent, en utilisant une teneur de coupure de 80 $ la tonne (Rapport Technique préparé par Roscoe Postle Associates et déposé par Ressources Cogitore en 2011). Un estimé revisé a été commandé par Yorbeau en 2016 et sera complété et déposé bientôt avec un Rapport Technique.

Toutes les carottes de sondage concernées dans ce communiqué de presse ont été décrites et marquées pour analyse aux installations sécurisées de la Compagnie à Chibougamau, Québec. Les carottes pour analyse ont été coupées en deux parties. Les moitiés dédiées aux analyses ont été envoyées dans des sacs d'échantillonnage ainsi que les standards, les duplicatas et replicatas. La moitié restante est conservée pour référence ultérieur. Les échantillons ont été envoyés au laboratoire ALS de Val D'Or.

Le travail a été effectué par les employés de Yorbeau sous la supervision de M. Gérald Riverin, PhD, Géo. M. Riverin est la personne qualifiée (tel que défini par le NI 43-101) et a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué.

À propos des Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, ont des infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. Yorbeau et Kinross Gold Corporation (« Kinross ») ont récemment signé une convention d'option qui prévoit l'octroi à Kinross d'une option permettant d'acquérir une participation de 100% dans la propriété Rouyn de la Société (communiqués de presse des 25 octobre 2016 et 14 décembre 2016).

En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de ressources minérales importantes. La Société détient également la propriété Beschefer, laquelle est adjacente au gisement B-26 de SOQUEM et est située dans une région où l'intérêt pour l'exploration s'accroît.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur le site web de la Société au www.yorbeauresources.com.

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs et les objectifs sont des énoncés prospectifs qui peuvent contenir certains éléments impliquant des risques et des incertitudes. Rien ne saurait garantir que de tels énoncés s'avéreront exacts. Les événements et résultats réels pourraient grandement différer des prévisions et attentes exprimées par la société.

La Figure 1 associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/170207_YRB_Figure1_ScottLakeProject.pdf

