Annonce des candidats sélectionnés pour le Prix de photographie Banque Scotia 2017







Annonce des finalistes : le 8 mars.

TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - C'est avec fierté que la Banque Scotia a présenté aujourd'hui la liste des candidats sélectionnés pour le Prix de photographie Banque Scotia 2017.

Le lauréat du Prix de photographie Banque Scotia recevra la somme de 50 000 $ et aura droit à une exposition solo au Ryerson Image Centre ainsi qu'à une exposition en vedette au festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia. De plus, son travail sera publié sous forme de recueil distribué dans le monde entier par l'éditeur allemand Steidl.

«Je tiens à remercier les membres du comité de sélection pour le temps consacré à l'examen approfondi des candidatures et pour leurs choix d'artistes en lice cette année, affirme Edward Burtynsky, président du jury pour le Prix de photographie Banque Scotia. Tous les artistes sélectionnés mènent depuis longtemps une carrière brillante et ont énormément apporté au milieu des arts du Canada.» Cofondé en 2010 par la Banque Scotia et M. Burtynsky, le Prix de photographie Banque Scotia souligne l'excellence de grands artistes photographes canadiens qui ont contribué de façon remarquable à la culture artistique au Canada. Ce prix vise à soutenir un artiste en milieu ou en fin de carrière dans sa quête d'une nouvelle reconnaissance nationale et internationale.

«À la Banque Scotia, nous savons combien l'art enrichit nos vies et nos communautés, et encourage les Canadiens à suivre leurs passions, explique Barbara Mason, chef de groupe et chef des ressources humaines à la Banque Scotia. Le Prix de photographie Banque Scotia fait partie de nos initiatives pour fièrement célébrer la vision créatrice et les réalisations des photographes les plus talentueux de notre pays.»

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, la Banque Scotia a réitéré son engagement par rapport à la photographie en versant un don de 10 millions de dollars au Musée des beaux-arts du Canada pour la création de l'Institut canadien de la photographie. Ce don est le plus gros qu'elle n'ait jamais fait. La Banque appuie le milieu artistique de multiples façons, notamment en commanditant le festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia, le prix Giller de la Banque Scotia et l'Orchestre symphonique de Toronto.

Les candidats sélectionnés pour la septième édition annuelle du Prix de photographie Banque Scotia sont :

Vikky Alexander , Vancouver (Colombie?Britannique)

, (Colombie?Britannique) Raymonde April , Montréal (Québec)

Montréal (Québec) Barbara Astman , Toronto ( Ontario )

, ( ) Valérie Blass, Montréal (Québec)

Dana Claxton , Vancouver (Colombie?Britannique)

, (Colombie?Britannique) Marlene Creates , Portugal Cove (Terre?Neuve?et?Labrador)

, Portugal Cove (Terre?Neuve?et?Labrador) Donigan Cumming, Montréal (Québec)

Nancy Davenport , Vancouver (Colombie?Britannique)

, (Colombie?Britannique) Rosalie Favell , Ottawa ( Ontario )

, ( ) Shelley Niro , Brantford ( Ontario )

, ( ) Jeff Thomas , Ottawa ( Ontario )

Les artistes photographes canadiens retenus ont été choisis par un comité de sélection formé d'experts :

Daina Augaitis , conservatrice en chef et directrice associée, Vancouver Art Gallery, Vancouver (Colombie?Britannique)

, conservatrice en chef et directrice associée, Vancouver Art Gallery, (Colombie?Britannique) Mireille Eagan , conservatrice, Art contemporain, The Rooms, St. John's (Terre?Neuve?et?Labrador)

, conservatrice, Art contemporain, The Rooms, (Terre?Neuve?et?Labrador) Heather Igloliorte , professeure adjointe et titulaire de la chaire de recherche en histoire de l'art et en engagement communautaire autochtone de l'Université Concordia, et conservatrice indépendante d'art autochtone, Ottawa ( Ontario )

, professeure adjointe et titulaire de la chaire de recherche en histoire de l'art et en engagement communautaire autochtone de l'Université Concordia, et conservatrice indépendante d'art autochtone, ( ) Ken Lum , professeur et directeur du département des beaux-arts, Université de la Pennsylvanie, Philadelphie (États?Unis)

, professeur et directeur du département des beaux-arts, Université de la Pennsylvanie, Philadelphie (États?Unis) Patrick Mahon , artiste, auteur, conservateur et professeur d'arts visuels, Université Western, London ( Ontario )

, artiste, auteur, conservateur et professeur d'arts visuels, Université Western, ( ) Wanda Nanibush , conservatrice adjointe, Art canadien et autochtone, Musée des beaux?arts de l' Ontario , Toronto ( Ontario )

, conservatrice adjointe, Art canadien et autochtone, Musée des beaux?arts de l' , ( ) Jenifer Papararo , directrice générale, Plug In Institute of Contemporary Art, Winnipeg ( Manitoba )

, directrice générale, Plug In Institute of Contemporary Art, ( ) Brenda Francis Pelkey , professeure, School of Creative Arts, Université de Windsor , Windsor ( Ontario )

, professeure, School of Creative Arts, Université de , ( ) Jonathan Shaughnessy , conservateur associé, Art contemporain, Musée des beaux?arts du Canada , Ottawa ( Ontario )

, conservateur associé, Art contemporain, Musée des beaux?arts du , ( ) Liz Wylie , conservatrice, Kelowna Art Gallery, Kelowna (Colombie?Britannique)

, conservatrice, Kelowna Art Gallery, (Colombie?Britannique) John Zeppetelli , directeur général et conservateur en chef, Musée d'art contemporain de Montréal, Montréal (Québec)

Le jury du Prix de photographie Banque Scotia 2017 est composé de personnalités reconnues au sein de la communauté artistique canadienne, soit :

Edward Burtynsky, président du jury, artiste

Robert Enright , professeur et titulaire de la chaire de recherche en critique et en théories de l'art, Université de Guelph ( Ontario ) et rédacteur principal du Border Crossings, un magazine de Winnipeg ( Manitoba )

, professeur et titulaire de la chaire de recherche en critique et en théories de l'art, Université de ( ) et rédacteur principal du un magazine de ( ) Marie?Josée Jean, Directrice générale et artistique de VOX, centre de l'image contemporaine

Mark Lewis , artiste

Pour en savoir plus sur le Prix de photographie Banque Scotia, visitez le www.scotiabank.com/photoaward.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie?Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2016, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 896 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 10:00 et diffusé par :