La société du portefeuille mondial de solutions d'emballage de Mauser, Clayton, Dubilier & Rice va être revendue à Stone Canyon Industries pour 2,3 milliards de dollars







LONDRES et NEW YORK, 7 février 2017 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté de revendre Mauser Group N.V., un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits d'emballage industriel rigide et de services de reconditionnement, à Stone Canyon Industries, LLC (« SCI »). SCI, via sa filiale BWAY Corp., est le premier fabricant nord-américain de conteneurs rigides en métal et en plastique.

On estime à 2,3 milliards de dollars le montant de cette transaction entièrement en espèces.

« Mauser est une entreprise exceptionnellement bien positionnée, qui a présenté des résultats impressionnants et constants sous notre direction », explique le partenaire CD&R, David Novak. « Nous pensons que cette transaction profitera à sa position sur le marché, qu'elle ouvrira des perspectives de croissance à long terme pour les deux entreprises et qu'elle sera profitable à leurs employés et à leur précieuse clientèle ».

Sous le contrôle de CD&R, Mauser a posé un certain nombre de jalons opérationnels importants, obtenant ainsi une croissance annuelle de ses recettes de 9 % et une croissance annuelle de l'excédent brut d'exploitation de 15 %. Comptant 4 500 employés, Mauser exploite plus de 100 installations de production sur 88 sites stratégiques dans 18 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, servant ainsi plus de 12 500 clients.

« Nous sommes fiers d'être associés à la brillante équipe de direction de Mauser emmenée par le PDG Peter Schaefer », ajoute le partenaire CD&R, Sonja Terraneo. « En collaborant ensemble, nous n'avons pas seulement stimulé l'excellence opérationnelle, mais nous avons également tiré parti de nouvelles perspectives de croissance et d'offres de services. CD&R entend continuer à investir dans les plus grandes sociétés allemandes et à soutenir leur croissance ».

« Mauser s'est attachée à réaliser un chiffre d'affaires élevé et durable sur des segments attirants du marché présentant un fort potentiel de croissance », explique le partenaire d'exploitation CD&R, Vindi Banga, président de Mauser. « En particulier, le segment des services de reconditionnement a permis à l'entreprise de proposer des solutions écologiques, économiques et socialement responsables visant à aider les clients aussi bien à réduire leurs coûts qu'à répondre à des exigences strictes en matière de durabilité ».

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, Mauser a posé un nouveau jalon qui vient clairement confirmer la validité de notre stratégie de croissance et qui nous donne la possibilité d'ajouter de la valeur tant pour nos employés que pour nos clients », ajoute Peter Schaefer, PDG de Mauser Group. « Avec BWAY, nous aurons la possibilité unique de continuer à bénéficier du fort élan de croissance ».

Pour Ken Roessler, PDG de BWAY : « Nous souhaitons à tous les employés de Mauser la bienvenue dans la famille SCI. Nous sommes impatients de collaborer avec Peter Schaefer et l'équipe de direction de Mauser pour unir ces deux grandes entreprises dans le secteur de l'emballage et des conteneurs. Outre la croissance des ventes, cette acquisition élargira notre offre avec de nouveaux produits innovants, ce qui renforcera encore davantage la position de l'entreprise comme fournisseur de tout premier plan pour l'emballage général rigide ».

Bank of America Merrill Lynch est intervenu en qualité de conseiller financier, Citigroup est intervenu en qualité de conseiller financier, et Latham & Watkins LLP est intervenu en qualité de conseiller juridique pour CD&R. Goldman Sachs est intervenu en qualité de conseiller financier and Gibson, Dunn & Crutcher LLP est intervenu en qualité de conseiller juridique pour SCI.

A propos de Clayton, Dubilier & Rice

Avec des bureaux à Londres et New York, Clayton, Dubilier & Rice est une société d'investissements privés dont la stratégie consiste à offrir des rendements financiers en créant des entreprises plus robustes et plus rentables. Depuis 1978, CD&R a géré l'investissement de 23 milliards de dollars dans 72 sociétés, représentant un large éventail de secteurs d'une valeur de transaction cumulée de plus de 100 milliards de dollars. Outre Mauser, le portefeuille de la société comprend actuellement six sociétés issues de ses quatre secteurs principaux : grande consommation/détail, soins de santé, industrie et services. www.cdr-inc.com

A propos de Mauser

Mauser Group est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'emballage industriel avec environ 4 500 employés et un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,4 milliard d'euros. Fondée en 1896 et ayant son siège à Oosterhout, aux Pays-Bas, la société a influencé le marché international grâce à ses technologies d'emballage innovantes. Le portefeuille pour les clients des secteurs chimique, agrochimique, pétrochimique et pharmaceutique ainsi que du secteur agroalimentaire, comprend des emballages plastiques, des fûts en fibre, des fûts d'acier, des grands récipients pour vrac (IBC) et des services de reconditionnement via National Container Group (NCG), une filiale de Mauser. Mauser offre des services de plein cycle orientés vers la durabilité, de la production jusqu'au recyclage (ECO-CYCLE®). Avec plus de 100 sites Mauser/NCG et plusieurs coentreprises en Europe, aux Amériques et en Asie, ainsi que deux réseau de preneurs de licence pour l'emballage en plastique et en acier, la société est présente partout dans le monde. www.mausergroup.com

