35e Rendez-vous du cinéma québécois - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec saluent cet événement majeur de la scène culturelle montréalaise







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec sont fiers d'appuyer les Rendez-vous du cinéma québécois, qui se tiendront du 22 février au 4 mars et dont la programmation a été dévoilée aujourd'hui.

Présents sur la scène culturelle montréalaise et québécoise depuis plus de trois décennies, les Rendez-vous du cinéma québécois bénéficient cette année d'un soutien de 150 000$ de la Ville de Montréal, grâce à une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente Montréal 2025, administrée par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Le gouvernement du Québec soutient par ailleurs l'événement par le biais d'autres programmes en lien avec les festivals et événements.

« Cet événement phare réunit des artistes, des artisans et des professionnels du cinéma au talent immense qui propulsent Montréal et tout le Québec sur la scène internationale et dont les oeuvres se classent parmi les plus grands festivals en ce moment. Ce rayonnement contribue à la reconnaissance et à la vitalité de Montréal, métropole culturelle et je les en remercie », a déclaré le maire de Montréal.

Quelque 400 artistes, artisans et professionnels seront de la partie et plus de 340 films figurent à la programmation : des courts et des longs métrages, des documentaires, des films expérimentaux, et aussi des oeuvres qui mettent en scène la métropole, un clin d'oeil au 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

« Voilà autant d'occasions qui permettront d'éveiller la curiosité du grand public et d'aiguiser la pointe des experts. N'oublions pas que la culture à Montréal demeure un vecteur exceptionnel de rapprochement, de partage et d'ouverture ici comme ailleurs. Les Rendez-vous du cinéma québécois nous convient à célébrer des valeurs universelles, avec l'histoire et avec l'avenir », a dit pour sa part la responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Manon Gauthier.

Visitez le site Web des Rendez-vous du cinéma québécois pour découvrir la programmation 2017.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 10:00 et diffusé par :