Le ministre Pierre Arcand annonce une aide financière spéciale de 13 000 $ à la station de radio communautaire CKNA-FM







QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, annonce une aide financière de 13 000 $ pour le remplacement de l'émetteur de la radio communautaire de Natashquan, CKNA-FM. Cette réparation urgente permettra à l'organisme d'assurer sa présence en ondes et de reprendre ses activités.

« La radio communautaire de Natashquan est une institution bien ancrée dans la communauté depuis plus de 35 ans. Parce qu'elle se concentre sur les enjeux locaux, cette station est très appréciée de la population, comme en témoigne d'ailleurs la fidélité de son auditoire », a indiqué le ministre Arcand.

« L'aide annoncée aujourd'hui montre la volonté de notre gouvernement de soutenir les médias communautaires régionaux. Ce type d'investissement entraîne des retombées très favorables dans les communautés et dynamise la vie économique et sociale dans nos régions », a déclaré le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin.

La station est hors d'ondes depuis le 5 novembre dernier en raison de la détérioration de l'état de l'antenne de transmission causée par l'air salin. Cette aide financière consentie par le gouvernement du Québec permettra à CKNA de remplir son mandat de diffuseur de la culture et de l'information dans une partie de l'est de la Minganie.

