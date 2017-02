Le 19e Africa Energy Forum devrait renforcer les liens entre les États nordiques, le Danemark et l'Afrique







Le 19e forum annuel Africa Energy (AEF) se tiendra du 7 au 9 juin à Copenhague. La décision d'accueillir le forum au Danemark a été prise afin de capitaliser sur l'investissement potentiel des pays nordiques en Afrique, et de présenter les technologies utilisées dans la région pour gérer leurs villes de manière écologique et efficace, ces mêmes technologies pouvant être transférées aux nations africaines.

Simon Gosling, directeur général d'EnergyNet, a commenté : « Le Danemark faisant figure d'exemple avec ses initiatives d'énergie propre et son financement mêlant fonds publics et fonds privés, Copenhague est le lieu idéal pour accueillir les acteurs africains ainsi que les investisseurs internationaux afin d'aborder les projets en partenariat avec quelques-unes des plus importantes entreprises énergétiques du pays. Le thème de la conférence qui se tiendra à Copenhague en juin 2017 porte sur « le développement finançant les institutions », ce qui coïncide avec la célébration des 50 ans d'activités du fonds danois d'investissement pour les pays développés (IFU) qui aura lieu lors du premier jour d'ouverture de la conférence en juin.

Actif depuis 19 ans, l'AEF rassemble d'éminents représentants des gouvernements, des services publics, des organismes de régulation, des promoteurs du secteur énergétique, des institutions financières, des fournisseurs de technologie, des consultants, des cabinets juridiques et d'importants consommateurs d'énergie afin de former des partenariats, d'identifier les opportunités et de faire évoluer l'industrie.

L'AEF 2016 a attiré 2 100 participants venus de 80 pays, dont 32 issus du continent africain. En outre, cinq importantes transactions et fusions énergétiques ont été annoncées lors de l'AEF 2016 à Londres, totalisant plus d'1 milliard de dollars US de la part d'organisations, notamment Harith General Partners, Africa Finance Corporation, World Bank Group, Mainstream Renewable Power et USTDA, démontrant le rôle de la conférence comme plateforme pour les développements de l'industrie.

À propos d'EnergyNet :

EnergyNet prépare des forums d'investissement pour le secteur énergétique africain depuis 18 ans, collaborant avec 23 gouvernements et services publics nationaux différents afin de faciliter les sommets d'investisseurs où ces derniers peuvent établir une relation avec des acteurs fiables du secteur public africain pour promouvoir l'accès à l'énergie. L'équipe d'EnergyNet passe plus de 220 jours par an à voyager afin de rencontrer les différents partenaires en Afrique.

