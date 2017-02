Rethink Robotics lance Intera 5 : une nouvelle manière d'approcher l'automatisation







La plate-forme logicielle extensible est en train de redéfinir le développement de l'automatisation et prépare une passerelle vers l'usine du futur

BOSTON, 7 février. 2017 /PRNewswire/ ? Rethink Robotics a annoncé aujourd'hui le lancement de Intera® 5, une plateforme logicielle unique en son genre qui permet de tout connecter : d'une simple commande de robot à Sawyertm, un produit de Rethink Robotics, qui applique sa puissance flexible et intelligente au reste du poste de travail et permet de simplifier l'automatisation grâce à une facilité de déploiement inédite.

Construit sur la base du meilleur logiciel de formation par démonstration qui existe, et utilisé par les robots les plus rapides d'utilisation, Intera 5 ouvre la voie aux processus de fabrication connectés et aide les entreprises à construire les usines du futur. Intera 5 a radicalement diminué l'importance de l'intégration, en la simplifiant beaucoup pour un coût bien plus abordable, ce qui permet aux fabricants d'automatiser entièrement un poste de travail, non pas en quelques semaines, mais en l'espace de quelques heures.

Intera 5 va bien plus loin que la dernière version du logiciel de Rethink Robotics ; c'est une nouvelle manière d'approcher l'automatisation qui permet aux fabricants de contrôler les robots, organiser le poste de travail et recueillir des données.

« En introduisant Intera 5, nous avons créé le premier robot intelligent au monde capable d'organiser l'ensemble du poste de travail, en se débarrassant des zones de friction et en offrant de nouvelles perspectives abordables en matière d'automatisation pour les fabricants du monde entier », d'après Scott Eckert, président et PDG de Rethink Robotics. « Intera 5 génère une plus-value immédiate tout en aidant les clients à développer une usine intelligente, et il offre une passerelle vers un Internet des Objets (IdO) réussi dans le secteur industriel et ce, pour la première fois. »

Les clients demandent une meilleure option de personnalisation et le changement des demandes du marché impose aux fabricants d'innover et d'être flexibles tout en contrôlant les prix. Le Intera 5 de Rethink Robotics permet de moderniser le poste de travail traditionnel en améliorant la coordination, en apportant plus de flexibilité et en réduisant drastiquement les délais de déploiement. En utilisant la commande du robot, les fabricants peuvent organiser les tapis roulants, l'équipement et les autres machines, à partir du robot contrôlé par Intera 5.

Tuthill Plastics Group, une entreprise offrant des services complets de moulage par injection, utilise un robot Sawyer équipé de Intera 5 afin d'améliorer la qualité des produits et l'efficacité de la production. Opérationnel 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, Sawyer avec Intera 5 récupère les pièces sur le tapis roulant et communique avec une machine-outil à commande numérique (CN) afin de placer les pièces de manière précise dans la machine en utilisant le capteur de force unique de Intera 5. En appliquant précisément la force nécessaire pour placer les pièces, l'équipe Tuthill a pu améliorer la qualité des produits ainsi que leur régularité et réduire de 98 pour cent les défauts de longueur des pièces depuis l'introduction de Sawyer.

« Sawyer avec Intera 5 représente une avancée majeure dans l'automatisation du processus de fabrication », a déclaré Richard Curtain, président de Tuthill Plastics Group. « Le placement des pièces est une étape extrêmement critique du processus d'usinage. Sawyer est vraiment capable de garantir la qualité du produit et sa régularité, de faire face à la diversité de la ligne de production et il se reprogramme automatiquement au cas où les pièces se déplaceraient. »

Le fabricant allemand d'aimants, MS Schramberg, tire également profit de Sawyer avec Intera 5, ce qui lui a permis d'améliorer considérablement son délai de déploiement. MS Schramberg utilise six robots travaillant sur trois machines : un des robots choisit les pièces à partir d'une série de modèles et charge la pièce dans la machine, pendant qu'un second robot retire la pièce de la machine et la dépose sur un plateau.

Après une formation de moins d'un jour, un ingénieur de MS Schramberg est capable de déployer et de former les robots en à peine plus d'une heure. Les robots travaillent 24 heures sur 24, six jours sur sept, et ils peuvent facilement réaliser des tâches logistiques complexes en réduisant l'importance de l'interaction humaine et en déchargeant les employés pour des tâches plus complexes.

« Nous avons réduit nos délais de déploiement de centaines d'heures grâce à Intera 5, et nous sommes capables de déployer les robots Sawyer sur une tâche extrêmement complexe en à peine plus d'une heure », d'après Norman Wittke, directeur général de MS Schramberg. « La facilité et la rapidité de déploiement sont extrêmement précieuses pour notre entreprise, et nous aident à améliorer l'efficacité de nos processus de fabrication, tout en améliorant notre retour sur investissement. »

Avec Intera 5, les fabricants vont récolter les bénéfices :

D'une vision intégrée en tête de l'industrie , qui permet au robot d'accomplir des tâches comme les humains le feraient, en réduisant le nombre de montages de présentation des pièces, un poste onéreux, et les frais d'intégration supplémentaires.

, qui permet au robot d'accomplir des tâches comme les humains le feraient, en réduisant le nombre de montages de présentation des pièces, un poste onéreux, et les frais d'intégration supplémentaires. D'un capteur de force adaptatif , permettant aux utilisateurs de régler précisément la force nécessaire, ou au robot de détecter et s'adapter à une force donnée ; le robot peut ainsi faire des choix tout en exécutant la tâche.

, permettant aux utilisateurs de régler précisément la force nécessaire, ou au robot de détecter et s'adapter à une force donnée ; le robot peut ainsi faire des choix tout en exécutant la tâche. De Intera Studio, un nouvel outil puissant et intuitif permettant de déployer aisément et efficacement l'automation comme jamais auparavant, et d'offrir une passerelle vers l'usine du futur.

« Intera 5 est utilisé par les entreprises en tête du secteur comme Tuthill Plastics et MS Schramberg afin d'améliorer immédiatement la productivité, la qualité et l'efficacité de l'usine », d'après Eckert. « En utilisant nos robots équipés de Intera 5, les fabricants obtiendront une coordination du poste de travail sans précédent, tout en réduisant les options d'automatisation complexes, longues et dépassées. »

Rethink Robotics montre aux fabricants la voie à suivre afin de construire dès aujourd'hui des postes de travail connectés, avec des résultats immédiats sans perturber les besoins de production.

À partir de mars, Intera 5 sera disponible au téléchargement sur tous les robots Sawyer, et sera une installation standard sur tous les nouveaux robots. Pour plus d'information, veuillez consulter : rethinkrobotics.com.

À propos de Rethink Robotics

Rethink Robotics transforme la manière dont se déroule la fabrication grâce à des robots intelligents collaboratifs capables d'automatiser 90 pour cent des tâches qui, jusqu'à présent, étaient hors de portée de l'automatisation traditionnelle. Ses robots Baxtertm et Sawyer, qui utilisent la plate-forme logicielle Intera, s'adaptent à la variabilité du monde concret, changent les applications rapidement et accomplissent des tâches comme le feraient les humains. Résultat : les fabricants de toutes formes, de toutes tailles et de tous secteurs disposent d'une solution d'automatisation rapide à déployer, facile à utiliser et polyvalente dont ils ont besoin pour accroître la flexibilité, réduire les coûts et accélérer l'innovation.

Basée à Boston, la gamme de produits Rethink est proposée en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. La société est financée par Bezos Expeditions, CRV, Highland Capital Partners, Sigma Partners, DFJ, GE Ventures et Goldman Sachs. Pour plus d'informations sur Rethink Robotics, veuillez consulter : www.rethinkrobotics.com et suivez-nous sur Twitter : @RethinkRobotics.

