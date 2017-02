Le COC nomme ATPI Sports Events en tant que partenaire officiel de services de billetterie et d'accueil







Les billets et forfaits pour PyeongChang 2018 seront en vente au Canada à compter du 23 février 2017



TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Le Comité olympique canadien (COC) a annoncé qu'il nommait ATPI Sports Events, un leader mondial de la gestion de voyages et d'événements, comme son partenaire officiel de services de billetterie et d'accueil. Cette entente de huit ans donne à ATPI le droit exclusif de revente de billets et de vente de produits d'accueil auprès des Canadiens pour les quatre prochains Jeux olympiques. ATPI organisera de plus les déplacements des athlètes d'Équipe Canada ainsi que ceux des membres de l'équipe de mission jusqu'aux Jeux olympiques de 2024.

L'équipe d'ATPI Sports Events possède plus de 20 ans d'expérience en tant que fournisseur de services de voyage et d'accueil dans le contexte des Jeux olympiques. Équipe Canada et ses partisans profiteront grandement de ces services de classe mondiale lors des prochains Jeux olympiques d'hiver, mais aussi lors des Jeux olympiques de la jeunesse de 2018 à Buenos Aires et des Jeux panaméricains de 2019 à Lima.

ATPI facilitera aussi la distribution des billets offerts aux familles et amis des olympiens canadiens dans le cadre du Programme Famille des athlètes canadiens de Petro?Canada.

La vente de billets et de forfaits pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang débutera en Corée du Sud et dans certains autres marchés le 9 février 2017. Les billets réservés aux Canadiens seront en vente à compter du 23 février 2017 au www.atpi.ca/olympicgames.

Les Jeux olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang se tiendront en Corée du Sud du 9 au 25 février 2018. Au total, 1,17 million de billets seront mis en vente au public, et les billets du match de la médaille d'or de hockey masculin seront sans doute les plus dispendieux.

ATPI Sport Events est le nom commercial d'ATPI Travel & Events Canada Inc. et fait partie du ATPI Group. L'entreprise possède un réseau de plus de 100 bureaux à travers le monde qui se démarquent dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines des voyages d'affaires, de l'expédition et du transport dans le secteur de l'énergie, ainsi que de la gestion des événements d'entreprises et événements sportifs. La société domine le marché en matière de développement des technologies de voyages, y compris la réservation en ligne, l'intégration de systèmes et l'analyse de données.

Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.atpi.com.

CITATIONS

« Nous sommes tout à fait ravis de pouvoir compter sur un tel partenaire de renommée mondiale non seulement pour organiser nos voyages et notre hébergement, mais aussi pour permettre aux Canadiens de se rendre aux Jeux olympiques afin d'encourager nos athlètes. La logistique des Jeux est extrêmement compliquée, c'est pourquoi nous nous entourons d'experts reconnus en matière de Jeux olympiques. Nous sommes persuadés que l'Équipe olympique canadienne et ses partisans sont entre très bonnes mains. Nous sommes impatients de voir une marée rouge et blanche envahir les sites de compétition à PyeongChang 2018. »

Chris Overholt, chef de la direction et secrétaire général, COC

« Nous sommes fiers qu'ATPI soit un supporteur officiel de l'Équipe olympique canadienne et que notre entreprise ait été choisie à titre de partenaire officiel de voyage du COC. Cet honneur témoigne de l'excellence du travail de notre équipe. Nous sommes persuadés que l'expertise tirée de nos partenariats de longue date avec des organismes sportifs, notre modèle de services aux comités nationaux olympiques et nos connaissances approfondies du secteur des voyages garantiront la qualité de nos services auprès de tous les intervenants du COC et faciliteront l'atteinte des succès internationaux convoités par toute l'équipe. »

Graham Ramsey, chef de la direction, ATPI

