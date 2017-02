Avis aux médias - La Banque CIBC annoncera ses résultats du premier trimestre le 23 février 2017







TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et New York) annoncera ses résultats financiers du premier trimestre 2017 le jeudi 23 février 2017. La diffusion des résultats devrait avoir lieu vers 6 h 00 (HE), suivie d'une Webdiffusion audio en direct et d'une téléconférence à 8 h 00 (HE) avec des analystes, des investisseurs et des représentants des médias.

Téléconférence et Webdiffusion sur les revenus

La téléconférence sera diffusée en français (composez le 514-861-2255 ou le numéro sans frais 1-877-405-9213, code 8742908#) et en anglais (composez le 416-340-2217 ou le numéro sans frais

1-866-696-5910, code 7253671#). Les participants sont invités à composer le numéro dix minutes avant la téléconférence. Les membres de la direction de la Banque CIBC répondront aux questions immédiatement après les exposés officiels.

La téléconférence fera aussi l'objet d'une Webdiffusion audio en direct, en français et en anglais à https://www.cibc.com/ca/investor-relations/quarterly-results-fr.html.

Résultats financiers et présentation aux investisseurs

Les précisions sur les résultats du premier trimestre 2017 de la Banque CIBC de même qu'une présentation aux investisseurs pourront être consultées avant la téléconférence ou la Webdiffusion, en français et en anglais, à la section Relations avec les investisseurs du site www.cibc.com/francais.

Retransmission différée et Webdiffusion archivée de la téléconférence sur les revenus

Un message téléphonique enregistré pourra être écouté en français (composez le 514-861-2272 ou

le 1 800-408-3053, code 7466572#) et en anglais (composez le 905-694-9451 ou le 1 800-408-3053, code 9856140#) jusqu'au 2 mars 2017, à 23 h 59 (HE).

La Webdiffusion audio sera archivée à https://www.cibc.com/ca/investor-relations/quarterly-results-fr.html.

À propos de la CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises. Par l'intermédiaire de ses trois principales unités d'exploitation - Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Marchés des capitaux -, la Banque CIBC offre une gamme complète de produits et de services au moyen de son réseau étendu de services bancaires électroniques, de ses centres bancaires et de ses bureaux dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html ou sur Twitter @CIBC, Facebook (www.facebook.com/CIBC) et Instagram @CIBCNow.

