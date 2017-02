Oxford Properties Limited retient les services de RYCOM et de Rogers afin d'accélérer la concrétisation de sa stratégie de bâtiments intelligents et connectés signée Cisco







TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Rogers Communications et RYCOM ont noué une collaboration stratégique visant à accélérer la concrétisation de la stratégie de bâtiments intelligents et connectés d'Oxford Properties, fondée sur l'infrastructure technologique de Cisco. D'ici la fin de l'année 2017, Rogers et RYCOM travailleront de concert pour mettre en oeuvre la plateforme de bâtiments intelligents de Cisco dans l'ensemble des propriétés commerciales et de vente au détail d'Oxford Properties au Canada. Leur travail promet d'avoir des répercussions positives immédiates sur la satisfaction des locataires.



Les technologies pour bâtiments intelligents et connectés, comme celles qu'Oxford Properties déploiera, offrent aux locataires de meilleures possibilités pour optimiser leur espace. Les données et les renseignements recueillis au moyen de solutions connectées permettent aux propriétaires et aux locataires des immeubles de mieux comprendre l'utilisation de leurs locaux, la consommation d'énergie, la sécurité ainsi que les besoins en matière d'environnement et d'entretien. En somme, cette information leur permet d'établir l'environnement idéal pour leurs employés, leurs clients et leurs activités commerciales.

« Cette relation entre Rogers et RYCOM nous permettra de déployer plus rapidement la plateforme de bâtiments intelligents signée Cisco que nous avons retenue afin de transformer tous nos immeubles commerciaux et à bureaux du Canada en immeubles intelligents et connectés. Ainsi, nos locataires pourront très vite tirer parti de ces innovations afin de rehausser l'efficacité opérationnelle au sein de leurs espaces de travail, et, au bout du compte, améliorer leur rendement global, explique Andrew McAllan, vice-président principal d'Oxford Properties Limited. Les attentes de nos locataires évoluent tous les jours. C'est pourquoi nous nous engageons à investir, à innover et à déployer tous les efforts nécessaires afin d'être chefs de file du secteur des immeubles intelligents et connectés, dans le but de satisfaire et de dépasser les attentes de nos locataires pour assurer leur réussite commerciale à court et à long terme. »

« Notre collaboration avec Oxford Properties a débuté il y a plus de six ans. Depuis, nous avons réalisé ensemble des progrès considérables : des solutions de bâtiments intelligents de Cisco ont été testées, déployées et mises au point dans le cadre de plusieurs projets importants d'Oxford, y compris l'amélioration de la RBC WaterPark Place où se trouvent nos bureaux, explique Bernadette Wightman, présidente de Cisco Canada. Grâce à ce travail concerté, le Centre d'innovation de Cisco à Toronto est devenu, pour le monde entier, une véritable vitrine technologique en matière de solutions de bâtiments intelligents, notamment quant aux plafonds numériques et aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation réunis sur un seul réseau. Nous sommes donc impatients de continuer à travailler avec Oxford et leurs partenaires alors qu'ils mettent en place ces technologies novatrices partout au Canada. »

« En tant que conseillère de longue date d'Oxford Properties et de plusieurs entreprises du secteur de l'immobilier, RYCOM est heureuse de compter sur la confiance qu'elle a acquise pour aider à concevoir, à déployer, à mettre en oeuvre et à soutenir la stratégie de bâtiments intelligents et connectés d'Oxford ainsi que la plateforme connexe signée Cisco, explique Jennifer Sicilia, vice-présidente et directrice générale de RYCOM. Grâce à la plateforme de Cisco, Oxford aura la possibilité de mettre rapidement en place des solutions avantageuses pour ses locataires qui facilitent l'exploitation des propriétés au quotidien et qui généreront des données pertinentes et poussées dont les locataires et le personnel pourront se servir pour réussir. Nous sommes heureux de participer à la stratégie de bâtiments intelligents et connectés d'Oxford ainsi que d'appuyer l'entreprise dans ses activités à venir. »

« Pour l'industrie des services immobiliers d'entreprise, il s'agit d'une occasion en or de mettre à profit des solutions intelligentes et connectées afin d'obtenir des résultats positifs, notamment l'amélioration de l'expérience client et l'acquisition de nouvelles sources potentielles de revenu, explique Nitin Kawale, président du segment Affaires, Rogers Communications. Nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires RYCOM et Cisco afin de concrétiser la stratégie de bâtiments intelligents d'Oxford Properties, et impatients de poursuivre le travail afin d'aider Oxford à accroître encore sa productivité et sa capacité d'innovation. »

L'annonce d'aujourd'hui résulte du lien existant entre Oxford Properties et Cisco. En effet, un des neuf Centres d'innovation de Cisco est établi dans la RBC WaterPark Place, au centre-ville de Toronto - un immeuble qui appartient à Oxford Properties. Ce Centre a pour mission de créer des solutions novatrices répondant aux besoins des locataires de tous les types ainsi que de transformer la façon dont les immeubles sont conçus, construits, occupés et gérés. Cette collaboration réussie entre Cisco et Oxford Properties a mené à la réalisation d'autres bâtiments intelligents et connectés, comme le 100, rue Adelaide Ouest, à Toronto, et la Eau Claire Tower, à Calgary, en Alberta.

À propos de RYCOM

RYCOM conçoit des solutions de technologie intégrées et novatrices afin d'accroître la valeur de l'entreprise de ses clients et de favoriser leur réussite. RYCOM est fière d'être la conseillère de confiance et la partenaire de longue date de diverses organisations chefs de file en Amérique du Nord, notamment dans l'immobilier (toutes les catégories et classes), le secteur public, les médias et la vente au détail. En demeurant à l'avant-garde des solutions technologiques, en utilisant des modèles de soutien de premier ordre et en fournissant des services de qualité accompagnés du meilleur service à la clientèle et du meilleur soutien qui soient, RYCOM simplifie la technologie au profit de ses clients pour leur permettre de se concentrer sur leurs activités principales tout en obtenant plus facilement des résultats opérationnels mesurables. Pour obtenir de plus amples renseignements sur RYCOM, consultez www.rycom.ca.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est une société canadienne diversifiée qui est un chef de file dans l'industrie des communications et des médias, et dont l'objectif consiste à offrir une excellente expérience à ses clients jour après jour. Elle est le plus important fournisseur de services de communications sans fil et l'un des plus importants fournisseurs de services de télévision par câble, d'Internet haute vitesse, de technologies de l'information et de téléphonie destinés au grand public et aux entreprises du pays. Par l'intermédiaire de Rogers Média, Rogers est aussi active dans les secteurs de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des sports, du magasinage télévisé et en ligne, des magazines et des médias numériques. Nos actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.a et RCI.b et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

