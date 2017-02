Programme d'aide au développement du transport collectif - La députée Caroline Simard annonce une aide financière de 525?000 $ dans la région de Charlevoix-Côte-de-Beaupré







QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, et du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, annonce l'octroi, pour l'année 2016, d'une aide financière de 525 000 $ aux MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, de La Côte-de-Beaupré et de L'Île-d'Orléans pour l'exploitation de leurs services de transport collectif.

Cette somme est versée dans le cadre du Programme d'aide au développement du transport collectif découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Financé par le Fonds vert, ce programme est doté d'une enveloppe globale de 140 millions de dollars pour l'année de la subvention afin de permettre, entre autres, le maintien et le développement du transport collectif régional par les instances municipales ainsi que le soutien au transport interrégional par autocar et aux transporteurs privés.

« Cette annonce confirme l'importance pour le gouvernement d'offrir à la population des services de transport en commun de qualité sur l'ensemble du Québec, notamment en dehors des grands centres urbains. Nous sommes fiers d'aider les organismes qui encouragent par leurs actions la mobilité des usagers et qui souhaitent mettre en place des initiatives concrètes visant à réduire les effets de nos modes de transport sur l'environnement », a déclaré le ministre Lessard.

« Grâce au Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du carbone, le gouvernement soutient les municipalités dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone. En plus de contribuer à la modernisation et au développement durable de notre économie, cette mesure concrète, qui s'inscrit dans notre Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, nous permet de lutter, ensemble, contre les changements climatiques afin d'assurer une qualité de vie à nos enfants. Faisons-le pour eux?! », a affirmé le ministre Heurtel.

Notons que le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Québec et à améliorer la résilience de la société québécoise à l'égard des impacts des changements climatiques.

« Je suis fière d'accompagner les MRC dans leurs démarches pour offrir des services de qualité aux citoyennes et citoyens de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Grâce à nos efforts, cette aide financière combinée de 525 000 $ permet de mieux coordonner le transport collectif dans la circonscription et favorise l'essor du transport durable au bénéfice des générations à venir », a conclu la députée Simard.

Pour plus de renseignements sur ce programme, consultez le site Web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports à l'adresse www.transports.gouv.qc.ca.

