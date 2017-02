Le luminaire Fold de Fluxwerx remporte un prix iF Design 2017







VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 7 fév. 2017)

Fluxwerx, une marque du Groupe Lumenpulse et un chef de fil mondial de luminaires à DEL de haute performance destinés à l'éclairage d'espaces commerciaux et institutionnels, a remporté un prix iF Design 2017, une récompense de renommée internationale. Le produit gagnant - Fold, un luminaire à DEL suspendu de conception novatrice, qui procure un éclairage général adaptable et à faible brillance grâce une ouverture lumineuse creuse - a remporté le prix décerné par un jury de 58 membres composé d'experts indépendants en matière de conception et d'ingénierie provenant des quatre coins du monde. La concurrence était féroce pour cette distinction internationale prisée, qui reconnaît l'excellence en conception de produits, avec plus de 5 500 soumissions issues de 59 pays convoitant ce prestigieux sceau de qualité.

« Nous sommes très honorés et fiers d'avoir reçu un iF Design Award 2017, a déclaré Tim Berman, président de Fluxwerx. Notre objectif est d'innover et de repousser les limites pour offrir des luminaires qui allient le meilleur de la performance DEL, du design industriel et de la durabilité. Le luminaire Fold répond parfaitement à ces critères. Il s'agit d'une combinaison parfaite de conception moderne, de technologie de pointe, de génie créatif et de sens minutieux du détail. Ce prix prestigieux récompense nos efforts et élève encore davantage le niveau de reconnaissance et de concurrence internationales de Fluxwerx. »

Grâce à sa forme organique courbée, le luminaire linéaire suspendu à DEL Fold offre un effet de transparence inégalé sur toute sa longueur. Il est doté d'une technologie d'optique anidolique exclusive avec lentilles continues à faible brillance et à haute performance qui dispersent et mélangent la lumière tout en éliminant toute image visible produite par la source de DEL ponctuelle et, ce faisant, tout éblouissement. Mariant une forme esthétique et organique minimaliste, l'architecture finement détaillée du luminaire Fold convient parfaitement aux applications commerciales de style contemporain. Il est offert avec plusieurs options d'embouts en aluminium usiné en plus de nombreuses finitions extérieures, dont un fini en aluminium anodisé transparent ou une peinture RAL. Grâce à ses distributions directe ou indirecte de la lumière, à intensité variable, le luminaire Fold peut être installé individuellement ou en lignes continues sur de longue distance.

« Le concours iF Design attire manifestement certaines des meilleures entreprises de design au monde. La tâche ardue des juges est de sélectionner les meilleurs produits, afin qu'ils puissent être célébrés et honorés, et de donner aux consommateurs et aux détaillants un sentiment de confiance, souligne Paul Flowers, chef de la conception du LIXIL Water Technology Group au Royaume-Uni. Pour un produit, le fait de recevoir un prix iF reflète clairement la précision du design, la qualité de l'exécution, la qualité des matériaux et la qualité unique de l'approche conceptuelle. »

Depuis 1953, les prix iF Design sont décernés chaque année par le plus ancien organisme indépendant de design de l'Allemagne - iF International Forum Design GmbH, établi à Hanovre. L'organisme est reconnu comme arbitre de la qualité pour le design d'exception et est composé d'un groupe d'experts indépendants qui évalue chaque soumission de façon stricte et équitable, en direct et sur place, d'après un ensemble de critères précis comprenant notamment le degré d'innovation, la qualité formelle, la fonctionnalité et le respect de l'environnement. Le nom iF est synonyme d'excellence du design dans le monde entier et les prix iF Design sont parmi les prix de design les plus prestigieux à l'échelle internationale.

Pour de plus amples renseignements à propos du luminaire Fold, veuillez visiter : http://fluxwerx.com/fr/products/fold/

À propos de Fluxwerx

Fluxwerx est un fabricant de luminaires à DEL novateurs, de haute performance, destinés à l'éclairage général d'espaces institutionnels et commerciaux comme des espaces de bureau et des établissements d'enseignement et de santé. Fondé en 2011, Fluxwerx s'est rapidement imposé en tant que fournisseur de premier plan de solutions d'éclairage à DEL, grâce à l'accent qu'il met sur la proposition de produits distinctifs et une technologie d'optique anidolique exclusive d'avant-garde qui procure de grandes économies d'énergie, un éclairage de qualité et une durée de vie remarquable. Lumenpulse a fait l'acquisition de l'entreprise en 2016.

À propos des prix iF Design

Depuis plus de 60 ans, les prix iF Design jouent un rôle d'arbitre de la qualité pour le design d'exception. Le nom iF est synonyme d'excellence du design dans le monde entier et les prix iF Design Award sont parmi les prix de design les plus prestigieux à l'échelle internationale. Des prix sont décernés dans les catégories suivantes : produits, emballage, communications et services de design, architecture et architecture d'intérieur, concepts professionnels. Toutes les soumissions récompensées figurent dans le iF World Design Guide, dans l'application iF Design et sont également présentées à l'exposition iF Design à Hambourg.

À propos de Groupe Lumenpulse

Fondée en 2006, le Groupe Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Le Groupe Lumenpulse est un chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et a remporté plusieurs prix et reconnaissances, y compris de nombreux prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires Design, deux prix Red Dot Product Design et un prix Lightfair Innovation. Le Groupe Lumenpulse compte maintenant plus de 653 employés à l'échelle mondiale et elle possède un siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Vancouver, à Québec, à Boston, à Paris, à Florence, à Londres et à Manchester. Lumenpulse Inc., société mère du Groupe Lumenpulse, est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LMP.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web, à l'adresse www.lumenpulsegroup.com/fr.

