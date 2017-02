Associated Luxury Hotels acquiert la société européenne Worldhotels







Cette acquisition stratégique élargit considérablement l'empreinte mondiale et les services pour les deux organisations mondiales de vente, de marketing et d'hôtellerie.

ORLANDO, Floride, 7 février 2017 /CNW/ -- Associated Luxury Hotels a considérablement élargi son influence mondiale, ses hôtels et ses centres de villégiature membres, ainsi que ses services de ventes, de marketing et d'hôtellerie à l'échelle mondiale avec l'acquisition de Worldhotels, une société basée à Francfort, en Allemagne. Associated Luxury Hotels, qui a son siège à Orlando en Floride, détient et exploite Associated Luxury Hotels International (ALHI), une organisation de ventes globales indépendante de premier plan qui dessert le marché des réunions et de la motivation en Amérique du Nord depuis 30 ans. ALHI et Worldhotels sont deux sociétés hautement respectées qui dirigent des groupes mondiaux d'hôtels et de centres de villégiature de luxe et très haut de gamme indépendants ainsi que des marques d'hôtel indépendantes dans le monde entier.

Cette acquisition étend la portée géographique de chaque organisation, sa pénétration de marché, ses offres de services, sa compétitivité et son profil, ce qui rend cette combinaison stratégique avantageuse pour les deux organisations et leurs membres. Les deux organisations permettent à leurs centres de villégiature et à leurs hôtels membres indépendants de maintenir leur identité indépendante tout en se mesurant avec efficacité dans le paysage en évolution de l'hôtellerie mondiale.

La société Worldhotels reste axée sur les services aux voyageurs d'affaires individuels, aux voyageurs de tourisme, aux groupes de réunions et sur la fourniture de solutions de fidélisation pour ses 350 hôtels et centres de villégiature membres, en offrant 75 000 chambres dans 65 pays du monde. La société ALHI restera axée sur le marché des réunions, de la motivation et des congrès en Amérique du Nord pour plus de 250 centres de villégiature et d'hôtels de luxe membres indépendants à l'échelle mondiale, qui offrent 138 500 chambres au total; ainsi que leur partenariat Global Alliance incluant 23 paquebots de luxe et des entreprises de gestion des destinations dans plus de 100 sites du monde. ALHI compte 20 bureaux de ventes globales en Amérique du Nord, employant 65 professionnels en ventes globales et établira des bureaux de vente GSO ALHI en Europe en 2017. Worldhotels exploite 35 bureaux de vente dans le monde, avec une organisation et un personnel d'experts et de 140 professionnels des ventes.

David Gabri, président d'Associated Luxury Hotels, a indiqué que la société exploitera ALHI et Worldhotels en tant que divisions distinctes. Les deux portefeuilles contiennent des hôtels d'affaires de luxe et très haut de gamme en centre-ville, des centres de villégiature sublimes, des hôtels historiques emblématiques ainsi que des hôtels tendance et multiservices dans le monde entier.

« L'union de ces deux sociétés hautement respectées nous permet de devenir une solution 'soft brand' de luxe et multiservices significative, répondant aux exigences changeantes de nos précieux clients et de nos affiliations exceptionnelles d'hôtels indépendants, de centres de villégiature et de marques indépendantes, ainsi que leurs groupes de gestion et de propriété », a déclaré M. Gabri.

Tom Santora, directeur commercial d'Associated Luxury Hotels, est également désormais président exécutif de Worldhotels, et Geoff Andrew retient son poste de président-directeur général de Worldhotels à Francfort.

Visitez www.alhworld.com/alh-acquires-Worldhotels, www.alhi.com, www.alhworld.com, et www.worldhotels.com.

PERSONNE RESSOURCE : Karen Lamonica, 1-407-7887070, klamonica@78madison.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/464482/Associated_Luxury_Hotels_Logo.jpg

SOURCE Associated Luxury Hotels

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 08:04 et diffusé par :