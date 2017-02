Le groupe des 10 % les plus riches détient 27 % de tout le revenu







QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En 2014, le seuil minimal de revenu pour faire partie du groupe des 10 % les plus riches au Québec est de 61 200 $ après impôt. Le revenu moyen des personnes le composant est de 85 700 $ après impôt. Ce groupe des 10 % les plus riches détient 27 % de la somme de tous les revenus de la population québécoise. Ces résultats sont tirés de l'étude Qui fait partie du groupe des 10 % dont le revenu est le plus élevé? publiée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec dans le bulletin Données sociodémographiques en bref.

Comparativement à l'ensemble des personnes âgées de 16 ans et plus, le groupe des 10 % les plus riches est caractérisé par une représentation plus importante de personnes âgées de 45 à 64 ans (54 % c. 35 %), de diplômés universitaires (62 % c. 26 %), de propriétaires (89 % c. 68 %) et d'hommes (68 % c. 49 %). Toutefois, entre 1976 et 2014, la représentation des femmes dans ce groupe a plus que triplé, passant de 10 % à 32 %.

Le Québec demeure sous-représenté dans le groupe des 10 % les plus riches au Canada

Enfin, bien qu'en 2014 le Québec représente 23 % de la population canadienne âgée de 16 ans et plus, seulement 13 % du groupe des 10 % les plus riches du pays résident au Québec. En 1976, ces proportions étaient respectivement de 28 % et de 21 %.

