Les spécialistes de l'environnement convergent vers Montréal dans le cadre d'AMERICANA







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - AMERICANA, le plus important événement multisectoriel en environnement d'Amérique du Nord, rassemblera près de 10 000 experts et décideurs en environnement du 21 au 23 mars 2017 au Palais des congrès de Montréal.

« Haut lieu d'échanges et d'innovation, AMERICANA se veut un accélérateur de changement pour la mise en oeuvre de solutions qui répondent aux problématiques environnementales actuelles, dont les changements climatiques. Durant trois jours, des intervenants des secteurs privé et public, des chercheurs, des étudiants et des entrepreneurs seront rassemblés pour échanger sur les dernières avancées technologiques, techniques et scientifiques pour l'avènement d'une économie verte et d'une société sobre en carbone », déclare Jean Lemire, ambassadeur d'AMERICANA 2017.

Passer de l'innovation à l'action

Sur le thème « De l'innovation à l'action », les spécialistes auront accès à un imposant Salon d'exposition, dans lequel seront rassemblées des entreprises en innovation en provenance notamment des États-Unis et d'Europe.

Près de 200 conférences se tiendront dans six salles en simultané. Des entrepreneurs qui prônent l'économie circulaire présenteront leurs concepts innovants, tel Pyrowave, une entreprise montréalaise classée cette année dans le top 10 des start-ups par le renommé GreenTec Awards. Des études de cas composeront également le programme, dont « Réhabilitation environnementale du complexe Turcot : quels outils pour une empreinte? » présenté par David Maréchal.

Des initiatives modèles seront mises de l'avant, telles que BiodiverCity, une certification pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets d'aménagement urbain et de construction, ainsi que Biopolis, présentée par David Miller, ancien maire de Toronto et président de la World Wildlife Fund Canada. Pour sa part, David Lapp, leader de pratique en globalisation et développement durable à Ingénieurs Canada, présentera une conférence sur l'évaluation des risques climatiques pour les infrastructures et les stratégies d'adaptation. La question des transports sera également discutée, notamment par la conférence de Daniel Breton intitulée « Comment s'annonce l'avenir de l'électrification des transports au Québec? ».

Mobiliser les acteurs du milieu

Afin de rendre l'expérience encore plus complète, Réseau Environnement a fait le pari, pour l'organisation de cette 12e édition, de rassembler des partenaires qui présenteront des événements d'envergure à l'intérieur même d'AMERICANA. « Combiner nos forces pourra favoriser la cohérence des actions et l'avancement de la cause pour laquelle nous travaillons tous. Nous souhaitons avant tout, avec AMERICANA, briser l'isolement et créer des synergies entre les acteurs du milieu », affirme Jean Lacroix, président-directeur général de Réseau Environnement.

Ainsi, l'Union des municipalités du Québec organise son Sommet municipal sur les changements climatiques, l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie présente la Rencontre internationale des municipalités efficaces, sous la présidence d'honneur de Denis Coderre, maire de Montréal, puis le Groupe MISA invite les entreprises innovantes à venir rencontrer les décideurs de l'industrie minière à l'affût de solutions performantes pour relever les défis environnementaux auxquels ils font face.

De plus, de nombreux partenaires de conférences s'associent à AMERICANA, dont Future Earth, la Solid Waste Association of North America, Global Compact Network Canada, le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, Ouranos, le Canadian Brownfields Network, l'American Water Works Association, la World Environment Federation et l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire.

La programmation complète peut être consultée à americana.org.

Pour s'inscrire à AMERICANA

Des forfaits d'un, deux ou trois jours sont disponibles et donnent accès aux conférences, au Salon d'exposition et au maillage d'entreprises. Des accès uniques sont également disponibles pour le Salon d'exposition et le maillage d'entreprises.

Tarif spécial jusqu'au 13 février : americana.org | 514 270-7110.

AMERICANA est rendu possible grâce à de nombreux partenaires, dont le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Endress + Hauser.

À propos de Réseau Environnement

Réseau Environnement est un organisme à but non lucratif existant depuis plus de 50 ans et représentant plus de 2700 membres experts en environnement au Québec. Il est l'initiateur et l'organisateur d'AMERICANA et du Salon des technologies environnementales du Québec, publie la revue Vecteur Environnement, et prend position sur des questions touchant à de nombreux secteurs d'activité, tels que l'eau, l'air, les changements climatiques, les matières résiduelles, les sols et la biodiversité.

SOURCE Réseau Environnement

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 08:30 et diffusé par :