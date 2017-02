Vanguard lance quatre FNB de titres à revenu fixe canadiens







De nouveaux FNB offrent diverses stratégies et durations à faible coût

TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Placements Vanguard Canada inc. a annoncé aujourd'hui l'inscription en bourse de quatre nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe canadiens de grande qualité à faible coût. Les quatre FNB ont commencé à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« Compte tenu de l'incertitude du marché, les investisseurs et les conseillers recherchent des solutions de titres à revenu fixe de grande qualité pour construire des portefeuilles bien diversifiés à faible coût, affirme Atul Tiwari, directeur général de Placements Vanguard Canada Inc. En tant que chef de file des titres à revenu fixe mondiaux, nous sommes ravis de répondre à leur besoin et d'ajouter d'autres produits à notre gamme de FNB d'obligations, dont les coûts sont parmi les moins élevés de leurs catégories respectives. »

Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (TSX : VGV) - Le Vanguard Canadian Government Bond Index ETF cherche à reproduire le rendement d'un indice général d'obligations gouvernementales canadiennes et investit principalement dans des titres à revenu fixe gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics. Ce FNB cherche à reproduire le Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX : VCB) - Le Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF cherche à reproduire le rendement d'un indice général obligataire de crédit canadien et investit principalement dans des titres à revenu fixe non gouvernementaux de qualité supérieure négociés sur les marchés publics au Canada. Ce FNB cherche à reproduire le Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian Credit Float Adjusted Bond Index.

Vanguard Canadian Short-Term Government Bond Index ETF (TSX : VSG) - Le Vanguard Canadian Short-Term Government Bond Index ETF cherche à reproduire le rendement d'un indice général d'obligations gouvernementales canadiennes assorties d'une échéance moyenne pondérée en dollars à court terme et investit principalement dans des titres à revenu fixe gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics. Ce FNB cherche à reproduire le Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian Government 1-5 Year Float Adjusted Bond Index.

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (TSX : VLB) - Le Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF cherche à reproduire le rendement d'un indice général obligataire canadien assorti d'une échéance moyenne pondérée en dollars à long terme et investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics. Ce FNB cherche à reproduire le Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index.

« Les FNB d'obligations représentent une solution de rechange transparente, liquide et à faible coût aux placements en obligations, souligne Tim Huver, chef de la gestion de produits, Placements Vanguard Canada Inc. Ces FNB permettent de positionner les portefeuilles sur la courbe des taux et de tirer parti d'une exposition ciblée aux obligations de sociétés et d'État. »

The Vanguard Group, Inc. est l'un des plus importants gestionnaires de titres à revenu fixe au monde. Fort de sa riche expérience et responsable d'un actif mondial de plus de 1 000 milliards de dollars américains à l'heure actuelle, le Groupe des titres à revenu fixe, The Vanguard Group, Inc. agira comme sous-conseiller des quatre FNB lancés aujourd'hui.

« Vanguard offre désormais un total de neuf FNB de titres à revenu fixe au Canada qui comprennent des obligations canadiennes, américaines et mondiales, permettant aux investisseurs de construire un portefeuille de base bien diversifié », ajoute M. Huver.

Ces nouveaux produits portent à 33 le nombre total de FNB Vanguard offerts au Canada, avec plus de 9,6 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2016).

Nouveaux FNB Vanguard :

FNB Symbole à la Bourse de

Toronto Frais de gestion1 Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF VCB 0,23 % Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF VLB 0,17 % Vanguard Canadian Short-Term Government Bond Index ETF VSG 0,18 % Vanguard Canadian Government Bond Index ETF VGV 0,25 %

1Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB Vanguard à Placements Vanguard Canada Inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du FNB Vanguard.

À propos de Vanguard

Placements Vanguard Canada Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de The Vanguard Group, Inc., gère un actif de plus de 9,6 milliards de dollars canadiens. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 3,9 mille milliards de dollars américains à l'échelle mondiale, y compris plus de 600 milliards de dollars américains pour le compte de FNB mondiaux. Vanguard exploite des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre plus de 360 fonds, y compris des FNB, à plus de 20 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard exerce ses activités en vertu d'une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet d'aligner les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et donne le ton à la culture, à la philosophie et aux politiques de la Société Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

Renseignements importants :

Les FNB VanguardMC peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir. Les FNB Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de The Vanguard Group, Inc. et ils sont offerts partout au Canada par l'entremise de courtiers inscrits.

Ce document est fourni à des fins informatives seulement. On ne devrait pas se fier aux renseignements contenus dans ce document, ceux-ci ne constituant pas des conseils de placement, fiscaux ou basés sur des recherches. Ce document ne constitue d'aucune façon une recommandation, explicite ou implicite, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou en vue d'adopter une stratégie de placement ou de portefeuille précise. Les opinions et perspectives exprimées dans ce document ne prennent pas en considération les objectifs de placement, les besoins, les restrictions ou les circonstances propres à un investisseur particulier. Par conséquent, elles ne devraient pas servir de base à toute recommandation de placement précise. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre fiscaliste pour obtenir des conseils financiers ou fiscaux concernant votre situation particulière.

Ce document ne constitue pas une offre ni une sollicitation et ne peut être considéré comme étant une offre ni une sollicitation par toute personne résidant dans un territoire où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée ou à toute personne qu'il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre ou si la personne présentant l'offre ou la sollicitation n'est pas autorisée à le faire.

Dans ce document, toutes les références à « Vanguard » sont utilisées à des fins de commodité seulement et pourraient faire référence, le cas échéant, à The Vanguard Group, Inc., et pourraient inclure ses sociétés affiliées, y compris Placements Vanguard Canada Inc.

Les placements dans des obligations sont assujettis au risque de remboursement anticipé par l'émetteur, au risque de crédit, au risque lié au revenu et au risque de taux d'intérêt. Veuillez consulter le prospectus des FNB Vanguard pour avoir une description détaillée des risques particuliers inhérents aux placements obligataires. Tous les placements, y compris ceux qui tentent de reproduire le rendement des indices, sont assujettis à des risques, dont la possibilité de perdre le capital investi. La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes en cas de repli boursier. Un FNB donné n'est pas nécessairement un placement diversifié.

Les FNB Vanguard ne sont ni commandités, ni parrainés, ni vendus ou commercialisés par Barclays Risk Analytics and Index Solutions Limited ou ses sociétés affiliées (« Barclays »). Barclays ne fait aucune déclaration à l'égard des avantages liés aux FNB Vanguard ou de la pertinence d'investir dans des titres en général. Le seul lien entre Barclays et Vanguard consiste dans l'octroi à cette dernière d'une licence d'utilisation de l'indice qui est établi, constitué et calculé par Barclays sans égard à Vanguard ou aux FNB Vanguard. Barclays n'est pas tenue de prendre en considération les besoins de Vanguard ou des détenteurs de parts de FNB Vanguard au moment de déterminer, d'établir ou de calculer l'indice. Barclays n'a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne l'administration, la commercialisation ou la négociation de FNB Vanguard.

SOURCE Placements Vanguard Canada Inc.

