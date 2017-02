TeamHealth clôt la transaction annoncée avec Blackstone, CDPQ, Investissements PSP et NPS et devient ainsi une entreprise fermée







KNOXVILLE, Tennessee, 7 février 2017 /CNW/ - Team Health Holdings, Inc. (« TeamHealth » ou « l'entreprise »), l'une des principales organisations de gestion de personnel médical, a annoncé aujourd'hui la conclusion de son acquisition par des fonds affiliés à Blackstone, un chef de file mondial en gestion d'actifs et certains autres investisseurs, comprenant la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP ») et le National Pension Service of Korea (« NPS »), pour un montant de 43,50 $ US par action en espèces, pour une valeur d'environ 6,1 milliards de dollars.

La transaction a été annoncé le 31 octobre 2016 et a reçu l'approbation des actionnaires de TeamHealth le 11 janvier 2017. Avec cette transaction, TeamHealth devient une entreprise fermée. Les actions de TeamHealth ne cotisent plus à la bourse de New York à partir d'aujourd'hui.

« Nous sommes enchantés d'atteindre cette étape significative pour TeamHealth, » a explique Leif Murphy, PDG de TeamHealth. Nous demeurons engagés à fournir des soins de la plus haute qualité aux patients et à soutenir nos cliniciens affiliés et nos partenaires du milieu hospitalier et posthospitalier. Avec l'aide de Blackstone, nous espérons continuer à mettre à profit notre implantation nationale et notre expertise fonctionnelle pour offrir des soins aux patients de la plus haute qualité ainsi qu'une efficacité opérationnelle et la satisfaction des médecins en milieu hospitalier et post-hospitalier. »

« Nous sommes heureux d'avoir clos cette transaction avec Blackstone, qui reconnaît la force de notre entreprise et des milliers de cliniciens et de professionnels de la santé compétents et dévoués qui forment TeamHealth, » a déclaré Lynn Massingale, cofondateur et directeur exécutif de TeamHealth. « Comme nous continuons à mettre en oeuvre nos priorités stratégiques, Blackstone sera un partenaire précieux pour atteindre notre ambition à long terme de devenir le premier fournisseur de personnel médical en milieu hospitalier et post-hospitalier. »

« TeamHealth a construit une plateforme d'impartition de médecins de premier plan dans le secteur et elle est idéalement positionnée pour évoluer dans le monde changeant de la santé; nous sommes enchantés d'avoir investi dans l'entreprise, » a expliqué Neil Simpkins, directeur général principal chez Blackstone. « Nous avons hâte de travailler de nouveau avec l'équipe de direction expérimentée de TeamHealth et aider l'entreprise dans sa nouvelle phase de développement. »

Bruce McEvoy, directeur général principal chez Blackstone, a ajouté : « Nous avons hâte d'aider l'entreprise à poursuivre sa longue tradition de croissance organique et par acquisitions tout en continuant d'offrir des services remarquables à ses patients. »

Goldman, Sachs & Co. a agi à titre de conseiller financier principal et Citigroup Global Markets Inc. à titre de co-conseiller financier pour TeamHealth. Simpson Thacher & Bartlett LLP a oeuvré en tant que conseiller juridique de TeamHealth. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, J.P. Morgan et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi à titre de conseillers de Blackstone pour cette transaction. Kirkland & Ellis LLP et Ropes & Gray LLP ont fait office de conseiller juridique de Blackstone.

À propos de TeamHealth

Notre raison d'être chez TeamHealth est d'améliorer la capacité des médecins à exercer leur métier et ce, dans tout ce que nous faisons au quotidien. Grâce à plus de 20 000 médecins affiliés et cliniciens en pratique avancée, TeamHealth offre des solutions d'impartition de médecine d'urgence, de médecine en milieu hospitalier, de soins intensifs, d'anesthésiologie, d'orthopédie en milieu hospitalier, de chirurgie, d'obstétrique et de gynécologie en milieu hospitalier, de soins ambulatoires, de soins post-hospitaliers et de centres d'appels médicaux, à quelque 3 300 établissements et groupes de médecins en milieu hospitalier et post-hospitalier partout aux États-Unis. Notre philosophie est aussi simple que notre objectif est singulier : nous sommes convaincus que faciliter le quotidien des médecins traitants débouche sur de meilleurs résultats pour les patients, pour nos partenaires hospitaliers et pour les professionnels de la santé eux-mêmes. Rejoignez notre équipe; nous valorisons et responsabilisons les cliniciens. Devenez partenaire; nous tenons nos promesses. Pour en savoir plus, consultez : http://www.teamhealth.com.

Le terme « TeamHealth » utilisé dans ce communiqué se réfère à Team Health Holdings, Inc., ses filiales, sociétés affiliées, groupes médicaux et cliniciens affiliés qui font tous partie de l'organisation TeamHealth. Les « cliniciens » sont des médecins, des cliniciens en pratique avancée et d'autres cliniciens qui sont des employés ou des contractuels de filiales ou d'entités affiliées de Team Health Holdings, Inc. Tous ces médecins exercent un jugement clinique indépendant dans les soins qu'ils offrent au patient. Team Health Holdings, Inc. n'a pas d'employés, n'a pas de relation contractuelle avec les médecins et ne pratique pas la médecine.

À propos de Blackstone

Blackstone est une société d'investissement parmi les plus importantes au monde. Notre objectif est de créer un impact économique positif et d'offrir une valeur à long-terme à nos investisseurs, aux sociétés dans lesquelles nous investissons et dans les communautés dans lesquelles nous sommes établis. Nous y parvenons grâce à nos collaborateurs extraordinaires et à la flexibilité de notre capital pour aider les entreprises à relever leurs défis. Nos sociétés de gestion d'actifs, dont l'actif sous gestion totalise plus de 360 milliards de dollars US, comprennent des véhicules d'investissement dont les activités axées sur le placement privé, l'immobilier, les investissements en dette et en fonds propres sur les marchés publics, le crédit spéculatif, les actifs physiques et les fonds secondaires sont réalisées à l'échelle mondiale. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter le site www.blackstone.com. Suivez-nous sur Twitter @Blackstone.

À propose de CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Au 30 juin 2016, elle détenait 254,9 milliards de dollars canadiens en actifs nets. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, CDPQ investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures et en immobilier à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 125,8 milliards de dollars en actif sous gestion au 30 septembre 2016. Son portefeuille mondial diversifié est composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créé en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. La société compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour plus de renseignements, consultez investpsp.com, suivez @InvestPSP ou LinkedIn.

À propos de NPS

National Pension Service of Korea (« NPS ») est un fonds de pension en Corée du Sud. Établi en 1988, NPS a lancé le National Pension Service Investment Management (« NPSIM ») en 1999 comme gestionnaire des investissements du fonds de pension. NPS est devenu un des trois plus grands fonds de pension publics au monde, avec 466 milliards de dollars US d'actifs nets sous gestion au 30 novembre 2016. Au cours des dix dernières années, NPS a poursuivi une stratégie de diversification afin de maximiser ses rendements à long terme. NPSIM a un portefeuille global diversifié, investissant dans les grands marchés financiers, les revenus fixes, ainsi qu'en placements privés, en infrastructure et en immobilier. NPSIM a son siège social à Seoul et compte également des bureaux à New York, Londres et Singapour. Pour plus de renseignements, consultez http://www.nps.or.kr/ ou fund.nps.or.kr.

