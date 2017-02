DNS Anycast D-Zone, une solution de sécurité hautement performante, maintenant offerte aux établissements de recherche et d'enseignement québécois membres du RISQ







L'ACEI offre une protection plus poussée contre les attaques par DDoS ciblant le DNS.

MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW/ - L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) et le RISQ ont annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat visant à offrir des services DNS. Ces services sont destinés à la communauté de l'enseignement et de la recherche membres du RISQ.

Ce service, qui sera offert avec l'adhésion au RISQ, vient renforcer son offre de sécurité actuelle en mettant à la disposition des organismes de toutes les tailles une solution DNS à haute performance.

Points essentiels

Les établissements de recherche et d'enseignement se trouvent devant de nouveaux défis technologiques. La nécessité de fournir la plus grande fiabilité et une disponibilité quasi totale aux projets de recherche exigeant une grande largeur de bande, alliée à de nouvelles cybermenaces, constituent pour les établissements canadiens un défi de taille en matière d'infrastructure.

DNS Anycast D-Zone de l'ACEI fait partie de la stratégie globale de sécurité du RISQ et ce dernier agira à titre de point de service unique pour ce service. Les établissements souhaitant en bénéficier doivent s'adresser au Service aux membres du RISQ.

L'ACEI a bâti un service DNS mondial enraciné dans une architecture d'abord et avant tout canadienne. En visant la création du meilleur DNS qui soit pour les utilisateurs au pays, l'ACEI a investi dans une couverture canadienne en rapprochant de ces derniers les serveurs DNS grâce à la présence de noeuds dans différents points d'échange Internet situés dans des villes à l'échelle nationale.

Cette toute première approche canadienne veille à ce que le temps de réponse des requêtes soit aussi court que possible pour les utilisateurs canadiens tout en permettant d'atténuer le plus possible les conséquences des attaques par DDoS ciblant le DNS. Puisque la plupart de ces attaques proviennent d'outre-mer, le DNS de l'ACEI mise sur des noeuds mondiaux pour le traitement des requêtes malveillantes, laissant ainsi indemnes les services en ligne canadiens.

Propos des porte-parole :

« Le RISQ exploite le réseau québécois de télécommunication ultrarapide destiné aux établissements de recherche et d'enseignement. Cette infrastructure robuste permet à ses membres d'échanger des données dans un environnement sécurisé et d'utiliser des outils en temps réel de façon efficace. Ce service de classe mondiale renforcera notre forfait de sécurité tout en nous permettant de proposer une offre de service intégrée et plus complète. »

- Michel Vanier, directeur général du RISQ

« L'ACEI fournit des services DNS à des centaines d'établissements de recherche et d'enseignement situés partout au pays. Ces établissements constituant des points d'ancrage pour des chercheurs, des entrepreneurs, des étudiants et des enseignants, améliorer la performance de leur DNS est susceptible d'avoir des retombées importantes pour les collectivités Internet locales. L'ACEI et le RISQ contribuent fortement à améliorer le bilan de santé global du DNS au sein du marché québécois. Ils font en sorte que les établissements et les utilisateurs locaux accèdent aux meilleurs standards de la technologie DNS. »

- Dave Chiswell, vice-président ? développement de produits à l'ACEI

Pour plus de renseignements

Pour accéder à ce service, les membres du RISQ sont invités à écrire à sam@risq.quebec ou à composer le +1 514 845-7181, poste 246. Plus de renseignements au sujet des services de DNS offerts par l'ACEI et du fonctionnement du DNS Anycast D-Zone sont disponibles à acei.ca.

Pour obtenir plus d'information à propos de l'ACEI, veuillez communiquer avec Ryan Saxby Hill , gestionnaire des communications à l'ACEI à l'adresse ryan.hill@cira.ca ou en composant le 613 237-5335, poste 285 (bureau), ou encore le 613 316-2397 (mobile).

, gestionnaire des communications à l'ACEI à l'adresse ryan.hill@cira.ca ou en composant le 613 237-5335, poste 285 (bureau), ou encore le 613 316-2397 (mobile). Pour obtenir plus d'information à propos du RISQ, veuillez écrire à l'adresse communications@risq.quebec ou composer le +1 514 845-7181, poste 221.

À propos du RISQ

Organisme sans but lucratif, le Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ) est un réseau privé de télécommunications desservant le secteur de l'éducation au Québec pour ses besoins de formation et de recherche depuis 1989.

Doté d'une infrastructure d'avant-garde de très grande capacité, son réseau à large bande s'étend sur environ 6 000 kilomètres à travers le Québec et dessert plus de 750 000 étudiants, professeurs et autres employés. Créé pour offrir des solutions innovatrices et adaptées aux besoins de ses membres, le RISQ fait bénéficier ces derniers des meilleurs tarifs que procure le partage de ressources et de services, conformément à son statut d'OSBL.

Le RISQ agit également en tant que lieu d'information, de coordination et d'expertise. En favorisant les échanges et la collaboration entre établissements d'éducation et de recherche, le RISQ est une ressource précieuse pour le Québec.

À propos de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, l'ACEI conçoit des technologies et des services qui contribuent à l'atteinte de son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI exploite l'un des ccTLD dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l'une des solutions de registre d'arrière-plan les plus évoluées.

SOURCE Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 08:00 et diffusé par :