Universus et Weis annonce une alliance stratégique pour l'intégration du numérique dans les concessions







Les deux firmes fournissent à l'industrie de l'automobile un guichet unique en matière de design architectural de concession d'automobiles et de création de contenu numérique.

TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Universus ainsi que Weis et associés sont fières d'annoncer la création d'un partenariat qui contribuera à numériser l'expérience d'achat et d'entretien d'une automobile. Weis -- chef de file en matière de design de concessions d'automobiles -- et Universus -- leader en matière de contenu sur l'automobile -- ont uni leurs forces pour mettre sur pied un guichet unique qui assurera une expérience de concession numérique intégrée.

Les Canadiens amorcent leurs recherches en vue d'acheter une automobile en ligne où ils font l'apprentissage de puissants outils de marketing et de messages numériques. Quand ils se pointent en concession, cependant, souvent ils ne peuvent retrouver cette expérience vécue en ligne car les concessionnaires, pour la plupart, ne proposent à leur concession qu'un léger contenu numérique à leurs clients.

« Cette alliance facilitera la tâche aux concessionnaires qui veulent avoir un média numérique à leur concession et aux constructeurs d'automobiles qui veulent intégrer le contenu numérique dans leurs programmes et leurs normes », a mentionné Niel Hiscox, président d'Universus. « Quand on trouve design d'installations et contenu numérique dans la même conversation, on peut assurer de bien meilleurs résultats en matière de design à moindre coût. Trop souvent, la planification du design d'installations et du contenu numérique est faite séparément, ce qui entraîne des contraintes en matière de design et fait monter les coûts. »

« Weis assure que les installations numériques sont conformes aux normes d'image corporative et s'intègrent dans les plans des concessions. Universus conçoit l'expérience numérique, fait l'implantation de la technologie, crée et gère le contenu », dit Monte Weis, président de Weis & associés. « Ensemble, nous couvrons toutes les bases pour obtenir un résultat tout à fait intégré, et à notre connaissance, c'est la première fois au Canada que cette combinaison de design architectural et de contenu automobile est proposée comme une solution intégrée. »

Ce partenariat fournira aux concessions une occasion unique d'informer, d'éduquer et d'entretenir leurs clients avec un contenu numérique à jour et des outils interactifs.

À propos d'Universus

Avec un siège social situé à Markham, en Ontario, des bureaux à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Montréal, au Québec, Universus est une agence de contenu et de marketing numérique qui fusionne les compétences éditoriales, journalistiques et conceptuelles aux compétences dans les nouveaux médias, les médias personnalisés de marque, la signature numérique, la vidéo, les médias interactifs et la consultation en communications. Nous aidons nos clients à développer leur stratégie, à créer du contenu et à lancer leurs campagnes. Nous sommes l'un des plus importants producteurs de contenu et de vidéos dans l'industrie de l'automobile, et nous servons également des clients dans le secteur des soins de santé, au gouvernement, les associations de l'industrie, les secteurs médical et juridique.

www.universusmedia.com

À propos de Weis et associés

Weis et associés propose de la consultation en matière d'identité architecturale et de marque à l'industrie de l'automobile. Nos services de gestion du design et de la qualité font en sorte que l'environnement de la concession soit attrayant pour les employés et les clients. Notre expertise comprend le design et la gestion d'installations de concessions d'automobiles, la gestion de la construction, l'évaluation des installations ainsi que l'implantation et l'évaluation de l'identité et du design de l'entreprise. Notre mission d'entreprise consiste à servir les intérêts de nos clients de marque grâce à une expertise éprouvée, à notre professionnalisme et à notre créativité tout en nous efforçant d'améliorer continuellement nos produits à travers une vision de collaboration. www.weis.ca

Liens connexes :

www.weis.ca

www.universusmedia.ca

SOURCE Universus Media Group

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 08:00 et diffusé par :