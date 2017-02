Horizons ETFs réduit les frais de gestion de son FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes







TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Horizons ETFs Management (Canada) Inc. et la société membre de son groupe AlphaPro Management Inc. (collectivement « Horizons ETFs »), sont heureuses d'annoncer qu'elles ont réduit les frais de gestion appliqués aux parts de catégorie E du FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes (« HMP ») de 0,35 % à 0,29 %. Cette réduction prend effet immédiatement.

L'objectif de placement du FNB HMP d'Horizons est d'assurer aux porteurs de parts un rendement élevé en revenu en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens. HMP est un FNB à gestion active pour lequel Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») agit à titre de sous-conseiller.

HMP est le seul FNB inscrit à la Bourse de Toronto qui procure une exposition diversifiée au marché des obligations municipales canadiennes. Les obligations municipales sont des titres de créance habituellement émis par les villes, les municipalités ou l'administration financière des municipalités pour financer des projets d'infrastructures locaux comme la construction de ponts, d'autoroutes, d'aéroports ou d'écoles.

« Depuis sa création en été 2015, HMP fait partie de nos FNB qui connaissent la plus forte croissance; il dispose actuellement d'actifs de plus de 100 millions $. Ce FNB procure une exposition abordable et diversifiée à une catégorie unique d'obligations, qui présente habituellement un profil de risque similaire à celui des obligations du gouvernement, mais il offre des rendements nettement plus élevés », explique Steven Hawkins, président et coprésident-directeur général de Horizons ETFs. « Nous pensons que cette réduction des frais rendra ce FNB encore plus attrayant aux yeux des investisseurs canadiens qui détiennent des titres à revenu fixe et qui recherchent un rapport risque/rendement intéressant pour leur portefeuille ».

Par ailleurs, les frais sur les parts de catégorie conseiller de HMP ont également été réduits, passant de 0,85 % à 0,79 %.

À propos d'Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (www.FNBHorizons.com)

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. et la société membre de son groupe AlphaPro Management Inc. sont des sociétés de services financiers qui proposent des solutions novatrices et toute la gamme de fonds négociés en bourse offerts par Horizons ETFs. Cette gamme de produits comprend une grande variété de mécanismes de placement qui présentent des solutions aux investisseurs quel que soit leur niveau d'expérience, afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs d'investissement, peu importe la conjoncture des marchés. Horizons ETFs gère plus de 6,9 milliards de dollars d'actifs. Avec 77 FNB inscrits à la Bourse de Toronto, les fonds Horizons ETFs constituent l'une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. Horizons ETFs Management (Canada) Inc. et AlphaPro Management Inc. font partie du Mirae Asset Global Investments Group.

Horizons ETFs est un membre de Mirae Asset Global Investments. Tout placement dans les produits négociés en bourse gérés par AlphaPro Management Inc. et Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « produits négociés en bourse d'Horizons ») peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Les produits négociés en bourse d'Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Le prospectus contient des informations détaillées importantes au sujet des produits négociés en bourse d'Horizons. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir.

