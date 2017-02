Fineqia annonce la création d'un conseil consultatif







VANCOUVER, Colombie-Britannique, February 7, 2017 /PRNewswire/ --

Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Francfort: FNQA) est heureuse d'annoncer la création d'un conseil consultatif (« Conseil consultatif ») formé de dirigeants d'entreprises issues de différents secteurs industriels, apportant chacun une perspective unique sur le financement de plateforme en ligne et la manière de l'améliorer et de favoriser son adoption croissante.

L'objectif du Conseil consultatif est de faire avancer la mission de la Société qui vise à démocratiser les services financiers en fournissant des conseils au comité de direction de la Société et à son P-DG sur la stratégie, les introductions commerciales et l'influence des médias et des réseaux sociaux.

« Chaque conseiller apporte une expérience et des connaissances incroyables, avec un impact immédiat sur Fineqia », a déclaré le P-DG de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. « Ces nouveaux conseillers montrent notre engagement envers le développement de la meilleure plateforme de valeurs obligataires possible dans le monde entier grâce aux esprits les plus brillants et aux meilleurs talents. »

Les membres du Conseil consultatif de Fineqia ne sont pas des administrateurs ou des directeurs de la Société et seront nommés au moment de leur désignation.

À propos de Fineqia International Inc.

Le modèle commercial de Fineqia consiste à fournir une plateforme en ligne et des services associés pour le placement de titres obligataires et des actions, initialement au Royaume-Uni. Cette plateforme mettra en relief les risques avec transparence et se focalisera sur les opportunités impliquées de manière objective. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.fineqia.com.

LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES ET SES PRESTATAIRES DE SERVICES RÉGLEMENTAIRES N'ONT PAS VÉRIFIÉ ET N'ENGAGENT AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA VÉRACITÉ OU L'EXACTITUDE DU CONTENU DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations exprimées dans ce communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits passés, qui portent sur des activités, des événements ou des tendances que la Société croit, prévoit ou anticipe et qui pourront ou non se produire à l'avenir (y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant des acquisitions ou financements potentiels) constituent des énoncés prospectifs. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation des termes « peut », « va », « devrait », « continuera », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit », « projette » ou la forme négative de ces termes ou des expressions similaires. Les énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sortent de la capacité à prévoir et à contrôler de la Société, et qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant amener les résultats réels à s'écarter sensiblement des prévisions actuelles comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité de la Société à effectuer son changement d'activités, son échec à obtenir un financement suffisant et les autres risques divulgués dans les autres documents d'information publics enregistrés auprès des autorités de réglementation pertinentes. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est publié, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés de nature prospective.



Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Karolina Komarnicka, Chief Marketing Officer

Tél.: +1-778-654-2324

E-mail: info@fineqia.com

Site Internet: http://www.fineqia.com



