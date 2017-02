AVIS AUX MÉDIAS : Vivez l'exceptionnel dans le cadre d'un trio d'alléchantes premières Lexus au Salon international de l'auto de Toronto







Journée médias : le 16 février 2017 à 11 h 25

TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Visitez le kiosque Lexus au Salon international de l'auto de Toronto et découvrez les expériences de conduite extraordinaires qui attendent les automobilistes canadiens cette année.

Voici les points saillants du kiosque Lexus :

Le concept Lexus LF-FC, la berline porte-étendard à hydrogène de la marque, présenté pour la première fois au Canada.

Le concept Lexus UX, un VUS compact, présenté pour la première fois au Canada.

Le concept de siège cinétique Lexus, présenté pour la première fois en Amérique du Nord.

Le simulateur de réalité virtuelle Lexus, qui vous permet de prendre le volant d'un modèle Lexus... au Japon. Grâce à notre palpitante expérience de réalité virtuelle, vous pourrez prendre place au volant de différents modèles Lexus, LC, IS F SPORT , RC F ou RC F SPORT , et vous élancer sur la piste sinueuse du prestigieux Fuji Speedway.

, RC F ou RC , et vous élancer sur la piste sinueuse du prestigieux Fuji Speedway. Le mur numérique Lexus, qui vous permet de vous familiariser avec le Système de sécurité Lexus+ (LSS+), l'arsenal de systèmes de sécurité de pointe de la marque, et explorer Enform, une nouvelle suite de services de connectivité de pointe, qui offre un service d'assistance routière et de navigation amélioré, des services d'agent en temps réel, des applications uniques connectées à Internet, et plus encore.

De plus, le kiosque Lexus présentera sa gamme complète de voitures et de VUS de luxe, parmi lesquels son tout récent coupé 2+2 LC 500h; sa gamme de berlines sport de luxe Lexus IS récemment remises à jour; ses modèles hautes performances, comme la GS F et la RC F; des versions F SPORT de modèles prisés du public, comme le NX 200t et le RX 350; des hybrides de luxe à la pointe de l'industrie, comme le RX 450h et la ES 300h; ou encore le GX 460 et son luxe passe-partout.

Avis aux médias

Les membres accrédités des médias sont invités à découvrir les avant-premières ainsi que la gamme complète de véhicules de luxe de Lexus à l'occasion de la journée média du salon de l'auto :

QUOI : Concept Lexus LF-FC, concept Lexus UX, concept de siège cinétique Lexus, et plus

OÙ : Salon international de l'auto de Toronto , Palais des congrès de Toronto (bâtiment Sud), kiosque Lexus

, Palais des congrès de (bâtiment Sud), kiosque Lexus QUAND : Le jeudi 16 février 2017 à 11 h 25

QUI : Jennifer Barron , directrice gestionnaire de Lexus au Canada

À propos de Lexus Canada

Lexus Canada est le distributeur canadien exclusif de voitures et de véhicules utilitaires sport de luxe Lexus par l'intermédiaire d'un réseau de vente et de service regroupant 39 concessionnaires d'un bout à l'autre du Canada. Les invités ont accès à une large gamme de véhicules de luxe qui comprend aujourd'hui 12 modèles au Canada, dont la plus grande gamme de véhicules hybrides de luxe au pays, avec 6 modèles. Inspirée par un superbe design et la passion de l'innovation, Lexus s'engage à offrir des produits, des services et une expérience de haute qualité qui satisfont les besoins de ses invités en quête de luxe. Les Lexus RX 350 et RX 450h sont construits à l'usine Sud primée de Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC), à Cambridge. Pour plus d'information sur Lexus et ses produits, visitez le www.lexus.ca.

