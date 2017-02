Manuvie encore première à innover son offre d'assurances







Élimination des analyses sanguines et d'urine et du test de dépistage de la nicotine pour les proposants admissibles aux contrats ne dépassant pas un million de dollars, et ce, pour tous les produits d'assurance vie

WATERLOO, ON, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'elle élargissait son programme d'analyse prédictive pour inclure les contrats dont la couverture ne dépasse pas un million de dollars sans exiger de tests de dépistage de la nicotine et des analyses sanguines et d'urine, et ce, pour tous les produits d'assurance vie individuelle. Dorénavant, plus de la moitié des clients de Manuvie qui souscrivent une assurance vie n'auront pas à subir de tests invasifs qui prennent du temps. Manuvie devient ainsi le seul assureur au Canada à ne plus recourir à tous ces tests.

« Manuvie est le premier et unique assureur au Canada à utiliser l'analyse prédictive pour faire évoluer le processus de souscription d'assurance, a dit Richard Payette, Président et? Chef de la direction, Manuvie Québec. Alors que la plupart des assureurs exigent des analyses sanguines, d'urine ou d'autres renseignements pour des couvertures d'assurance vie de seulement 250 000 $, nous allons au-devant de ça, et nous simplifiions le processus de souscription pour les Canadiens. »

Voici quelques précisions à propos de cette annonce :

Dans la plupart des cas, Manuvie ne demandera plus de tests de dépistage de la nicotine ou d'échantillons de sang ou d'urine ou d'autres données biométriques aux proposants admissibles de 18 à 40 ans qui souscrivent un contrat dont la couverture ne dépasse pas un million de dollars.

Ce programme, lancé le 9 mai 2016, ne touchait que les produits d'assurance vie temporaire. Il englobe maintenant tous les produits d'assurance vie individuelle, y compris les produits d'assurance vie entière et vie universelle.

Les critères d'admissibilité ont également été assouplis pour les clients de 41 à 69 ans. Les Canadiens souhaitant souscrire un contrat dont la couverture ne dépasse pas 5 000 000 $ n'ont plus à passer un électrocardiogramme (ECG).

Les clients de 70 ans et plus qui présentent une demande d'assurance, dont le montant ne dépasse pas 10 000 000 $, devront uniquement passer un ECG au repos (auparavant, un ECG à l'effort était exigé).

Le programme d'analyse prédictive de Manuvie aidera à diminuer les fraudes d'assurance vie.

« L'élimination des tests de dépistage de la nicotine nous intéresse particulièrement puisque les fumeurs qui se déclarent faussement comme des non-fumeurs peuvent faire monter les primes d'assurance vie pour les non-fumeurs en raison des conséquences néfastes de fumer sur la santé. C'est la principale source de fraude en assurance vie de notre industrie, précise M. Payette. Nos analyses prédictives, ainsi que la surveillance des données de souscription, nous aideront à éliminer les occasions de fraude, nous permettant alors de maintenir les primes d'assurance à un niveau abordable. »

« Ces outils d'analytique de pointe sont un élément essentiel de notre stratégie axée sur le client et nous aident dans l'ensemble à prendre de meilleures décisions, a déclaré Cindy Forbes, chef de l'analytique, Manuvie. Les observations, dégagées des données recueillies lors du processus de tarification et auprès de sources publiques, nous permettent de déterminer quels proposants devraient, selon nous, subir des tests, simplifiant ainsi le processus de souscription pour plus de la moitié des proposants. »

Pendant des années, le secteur de l'assurance a exigé des analyses biométriques à tous les proposants afin d'évaluer des risques qui ne touchent pourtant qu'un faible pourcentage de la population. Manuvie a changé cette pratique en tirant parti de l'analyse de données, en plus des renseignements recueillis sur la demande d'assurance, afin de cibler les cas pour lesquels des tests sont requis, facilitant ainsi le processus de souscription pour les Canadiens. Manuvie prévoit poursuivre le développement de ce programme en 2017 puisqu'il rend la souscription d'assurance plus conviviale pour les clients.

L'application du nouveau plafond sera soumise à des restrictions, notamment en ce qui concerne certaines affections diagnostiquées, comme les maladies cardiaques et le diabète. Les proposants atteints de ces affections devront fournir des renseignements supplémentaires, comme l'exigent les normes actuelles.

« De nombreux Canadiens* qui seraient admissibles à une assurance selon le nouveau processus de tarification n'ont pas d'assurance vie, ce qui les rend vulnérables, a déclaré M. Payette. C'est pourquoi nous apportons ces changements et simplifions l'assurance pour que plus de familles aient une protection. En 2016 seulement, Manuvie est devenue le premier assureur au Canada à accepter les propositions d'assurance de Canadiens séropositifs, et nous avons lancé le programme Manuvie Vitalité. Nous travaillons à rendre le processus de souscription d'assurance plus simple et plus rapide pour nos clients. »

* Le sondage de Manuvie a été mené auprès de 1 000 propriétaires canadiens âgés de 30 à 50 ans dont le revenu familial annuel se situe entre 50 000 $ et 150 000 $. Le sondage a été effectué en ligne par Research House en mars 2011.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2015, elle comptait environ 34 000 employés, 63 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de 20 millions de clients. À la fin de septembre 2016, son actif géré et administré se chiffrait à 966 milliards de dollars canadiens (736 milliards de dollars américains). Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients plus de 24,4 milliards de dollars en prestations, en intérêts et sous d'autres formes. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Manuvie est présente sur Twitter sous le nom @Manuvie_Medias ainsi que sur le Web aux adresses www.manuvie.com et www.johnhancock.com.

