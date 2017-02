L'IT hybride, une priorité pour les DSI en 2017







Selon une nouvelle étude réalisée par TechTarget et Level 3 les DSI devraient apporter des modifications majeures à leur réseau en 2017

PARIS, le 7 février 2017 /PRNewswire/ -- Une étude menée par TechTarget pour Level 3 Communications, Inc. (NYSE : LVLT) révèle que les entreprises apporteront des améliorations majeures à leur connectivité réseau en 2017. Cela favorisera la mise en place d'une infrastructure IT hybride permettant l'exploitation des ressources IT privées et basées dans le cloud qui ont pour but l'amélioration de la performance opérationnelle.

Dans le cadre de l'étude des professionnels de la ont été interrogés sur la façon dont les décideurs utilisent et prévoient d'utiliser leurs réseaux de manière plus stratégique et efficace dans une infrastructure IT hybride.

Observations clés :

La vaste majorité des professionnels IT et réseau sont très peu ou quelque peu familiers avec l'IT hybride, ses principaux avantages étant l'agilité (59 %), l'alignement entre les objectifs IT et commerciaux (53 %), la disponibilité/performance des applications (42 %) et la sécurité (37 %).

Près de la moitié des personnes interrogées utilisent des services Cloud pour les charges de travail les plus importantes, ce qui indique clairement que le Cloud est au coeur des initiatives de transformation numérique de nombreuses organisations.

La sécurité, un taux de disponibilité garanti, des capacités de bande passante et une faible latence sont les principales fonctionnalités que les personnes interrogées recherchent dans leurs réseaux d'entreprise quand elles accèdent aux services Cloud.

La plupart des entreprises sont plutôt satisfaites de la façon dont leurs réseaux répondent à leurs exigences , bien que relativement peu d'entre elles admettent être extrêmement satisfaites. Level 3 a demandé aux personnes interrogées d'évaluer l'importance d'une variété de fonctionnalités et leur satisfaction quant à l'exécution de celles-ci par les fournisseurs de service.

Les entreprises n'ont pas encore radicalement transformé leur connectivité réseau pour le cloud et l'IT hybride, mais envisagent de l'améliorer de manière significative au cours des 12 prochains mois.

Paul Savill, ?SVP, Global Core Product Management chez Level 3

« L'IT hybride constitue le fondement d'une transformation numérique réussie. Afin de renforcer ce type de programmes, les entreprises doivent exploiter les nouvelles technologies disponibles pour mettre leur infrastructure de réseau à niveau et améliorer la sécurité, la flexibilité et l'automatisation. »

