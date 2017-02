Avis aux médias - Pages Jaunes Limitée annonce la date du dévoilement de ses résultats du quatrième trimestre et de fin d'année 2016







Conférence téléphonique à 8 h, heure de l'Est

MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera ses résultats le 14 février 2017 pour le quatrième trimestre s'échelonnant du 1er octobre au 31 décembre 2016. Les résultats feront l'objet d'une conférence téléphonique la journée même à 8 h, heure de l'Est.

La conférence téléphonique sera aussi disponible par Webdiffusion à partir du site : https://entreprise.pj.ca/fr/actualites-pages-jaunes/evenements/devoilement-des-resultats-financiers-et-operationnels-du-4e-trimestre-de-2016/

Pour participer à la conférence (en anglais) :

De Toronto et outre-mer : 416-340-2218

et outre-mer : 416-340-2218 Amérique du Nord : 1 866-225-0198

Pour écouter la conférence en différé (du 14 février au 17 mars 2017) :

De Toronto et outre-mer : 905-694-9451

et outre-mer : 905-694-9451 Amérique du Nord : 1 800-408-3053

Pour accéder à la conférence en différé, composez le code 9388914.

La conférence en différé sera également disponible dans la section Investisseurs du site Web de la Société à entreprise.pj.ca/fr/investisseurs/evenements-financiers-presentations/

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing. Elle favorise la croissance des économies locales en aidant les entreprises à créer et renforcer des liens avec leurs clients grâce à sa gamme de médias et de produits. Pages Jaunes détient certains des principaux médias de recherche locale en ligne au Canada, notamment PJ.caMC, le réseau DuProprio/Comfree, RedFlagDeals.comMC, Canada411.ca, 411.ca, Bookenda.com, dine.TO et PJ Immobilier, ainsi que les applications mobiles PJ, PJ Shopwise, PJ Resto, RedFlagDeals, Canada411, 411, Bookenda et PJ Immobilier, de même que les annuaires imprimés Pages JaunesMC. Par le biais de Mediative, Pages Jaunes est un chef de file dans l'offre de solutions publicitaires nationales par l'entremise de ses divers canaux et services dédiés aux entreprises nord-américaines. La Société détient également JUICE Mobile, une entreprise de technologie publicitaire mobile dont les plateformes programmatiques exclusives facilitent l'achat et la vente automatiques de publicité mobile entre les marques et les éditeurs. Pour plus d'information, visitez notre site Web au www.entreprise.pj.ca.

SOURCE Pages Jaunes Limitée

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 07:00 et diffusé par :