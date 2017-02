/R E P R I S E -- Avis de convocation - Onzième SU-PÈRE CONFÉRENCE, le mardi 7 février : le seul colloque annuel dédié exclusivement à la paternité au Québec!/







MONTRÉAL, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Monsieur Raymond Villeneuve, directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), invite les représentants des médias à assister à la onzième SU-PÈRE CONFÉRENCE, le mardi 7 février. Deux cent cinquante participants et participantes sont attendus à cet événement qui abordera de nombreux sujets liés à l'engagement paternel : le partage des congés parentaux, la parentalité égalitaire, la présence du père à l'accouchement, l'établissement de la relation père-enfant à l'unité néonatale, la conciliation travail-famille en milieux majoritairement masculins, le soutien aux pères en difficulté, etc. De plus, à l'occasion des 20 ans du RVP, un Gala sera présenté en fin de journée. Pour plus de détails sur la programmation, cliquez ici. LA SU-PÈRE CONFÉRENCE sera présentée à l'Hôtel Universel de Montréal au 5000, rue Sherbrooke est à Montréal.

Rappel

Quoi ? Onzième SU-PÈRE CONFÉRENCE

Quand ? Le mardi, 7 février 2017 à 9h00 Où ? Hôtel Universel de Montréal

5000, rue Sherbrooke Est

Montréal



