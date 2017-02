EnSync Energy s'associe au portefeuille de production d'ENMAX sur un projet de chaleur et d'électricité combinées et de stockage solaire et énergétique au District Energy Centre à Calgary







ENMAX achète le système de stockage énergétique à EnSync pour le projet

MILWAUKEE, le 7 février 2017 /CNW/ - EnSync, Inc. (NYSE MKT: ESNC), dba EnSync Energy Systems, un important développeur de systèmes innovants de ressources énergétiques distribuées (DER) et de plateformes de contrôle de l'Internet de l'énergie (IOE), pour les marchés des services publics, commerciaux, industriels et des immeubles à locataires multiples, a annoncé aujourd'hui travailler avec ENMAX Energy Corporation sur le site du District Energy Centre à Calgary, dans l'Alberta, pour intégrer un stockage solaire et énergétique à un système de chaleur et d'électricité combinées à l'aide de la technologie Matrix brevetée d'EnSync. ENMAX utilisera la capacité de réponse à la fourniture à la demande Matrix d'EnSync dans le cadre de l'intégration du système et testera les performances et l'efficacité optimales du système dans le cadre de plusieurs scénarios d'exploitation. ENMAX fournira la chaleur et l'électricité combinées et achètera le stockage de l'énergie à EnSync. EnSync fournira la technologie Matrix en combinaison avec la nouvelle plateforme de contrôle brevetée d'EnSync pour l'intégration complète du système et les tests au District Energy Centre.

« ENMAX vise à offrir des solutions énergétiques innovantes pour aider ses clients à réduire à la fois leurs coûts d'exploitation et leur empreinte environnementale », a déclaré Ray McKay, vice-président des solutions énergétiques, ENMAX Energy. « La participation à ce projet pilote nous aidera à mieux comprendre l'intégration des sources d'énergies renouvelables, du stockage, de la chaleur et de l'électricité dans ce marché énergétique en constante évolution. »

La plateforme Matrix Energy Management d'EnSync est une technologie différenciée permettant d'intégrer et de contrôler en toute simplicité les ressources énergétiques distribuées, telles que le solaire et le stockage, avec une grande valeur potentielle de mobilisation de ces actifs comme une source énergétique contrôlable à la demande. L'intégration avec des systèmes énergétiques existants, tels que la chaleur et l'électricité combinées, démontre la flexibilité offerte par Matrix et la capacité à ajouter de manière transparente des ressources énergétiques distribuées aux actifs commerciaux et industriels existants. En outre, Matrix offre des capacités d'évolutivité si des contraintes devaient modifier le fonctionnement du système pendant la durée de vie du projet.

EnSync et ENMAX configureront les ressources énergétiques distribuées existantes au District Energy Centre pour permettre des services de support du réseau électrique et pour démontrer que la réponse à la fourniture à la demande à partir de ressources énergétiques derrière le compteur peut créer une voie pour des sources de revenus futures pour les propriétaires d'actifs énergétiques distribués.

« Nous sommes vraiment ravis de travailler avec ENMAX sur un projet qui peut potentiellement améliorer significativement la valeur de l'intégration de systèmes de chaleur et d'électricité combinées avec le stockage d'énergie solaire et d'énergie », a déclaré Brad Hansen, président et PDG d'EnSync Energy Systems. « Le système Matrix Energy Management maximise la valeur des ressources énergétiques distribuées pour le propriétaire d'actifs et le service public. Matrix permet une gestion simultanée optimale de multiples sources d'électricité, tout en fournissant également la communication et le contrôle transparents nécessaires pour permettre au service public de répondre à la fourniture en temps réel à partir de ressources énergétiques distribuées. Nous sommes ravis de cette collaboration très fructueuse avec ENMAX. »

À propos d'EnSync Energy Systems

EnSync, Inc. (NYSE MKT: ESNC), dba EnSync Energy Systems, crée le futur de l'électricité avec des systèmes innovants de ressources énergétiques distribuées (DER) et des plateformes de contrôle de l'Internet de l'énergie (IOE). EnSync Energy garantit l'électricité la plus rentable et résiliente, fournie à partir d'une infrastructure électrique qui accorde la priorité à l'utilisation de toutes les ressources disponibles, telles que les sources d'énergie renouvelables, le stockage énergétique et le réseau électrique public. En tant que développeur de projets, la méthodologie d'engagement distinctive d'EnSync Energy englobe l'analyse de la charge, les conseils en conception de systèmes, ainsi que des modélisations techniques et financières pour garantir que les systèmes énergétiques sont dimensionnés et optimisés pour répondre aux objectifs des clients en matière de valeur et de performances. Le matériel breveté de contrôle de l'alimentation en courant continu (CC), le logiciel de gestion de l'énergie et la vaste expérience concernant de nombreuses technologies de stockage de l'énergie positionnent EnSync Energy de façon unique pour apporter des systèmes entièrement intégrés qui offrent une conception, un approvisionnement et une mise en service efficaces, ainsi qu'un fonctionnement continu. La plateforme de contrôle IOE d'EnSync Energy s'adapte facilement aux variables sans cesse changeantes de production et de charge, ainsi qu'aux modifications des prix et programmes des services publics, garantissant les moyens de gagner de l'argent ou de réaliser des économies derrière le compteur, tout en fournissant simultanément aux services publics la possibilité d'utiliser les DER pour un vaste éventail de services améliorant le réseau électrique. En plus des ventes directes de systèmes, EnSync Energy inclut des accords d'achats d'électricité (PPA) dans son portefeuille d'offres, qui permettent aux clients d'économiser de l'électricité et qui offrent des rendements financiers stables aux investisseurs. EnSync Energy est une entreprise mondiale, avec une coentreprise Meineng Energy à AnHui en Chine et une filiale de développement de projets Holu Energy à Hawaï. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ensync.com

À propos d'ENMAX Corporation

À travers ses filiales, ENMAX Power Corporation produit, transporte et commercialise de l'électricité vers les clients résidentiels, les petites entreprises et les grands clients commerciaux. Son siège social se trouve à Calgary, dans l'Alberta, avec des bureaux à Edmonton. ENMAX Power Corporation possède et exploite une infrastructure de transmission et de distribution à Calgary et ENMAX Energy Corporation possède divers établissements de production d'électricité à travers toute la province. Depuis 2007, ENMAX a été nommé l'un des principaux employeurs de l'Alberta. ENMAX Energy est actuellement le détaillant de choix pour la ville de Calgary et la ville d'Edmonton.

Énoncé de règle refuge

Certains énoncés faits dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Act de 1934, telle que modifiée qui sont censés être couverts par la « règle refuge » créée par ces sections. Les énoncés prospectifs, qui s'appuient sur certaines hypothèses et décrivent nos plans, stratégies et attentes futures, peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « croire », « s'attendre à », « pouvoir », « sera », « devrait », « pourrait », « chercher », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer », « anticiper » ou d'autres termes comparables. Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse peuvent traiter des sujets suivants entre autres : notre capacité à monétiser nos actifs PPA, les déclarations concernant la suffisance de nos ressources pécuniaires, les pertes d'exploitation attendues, les recettes attendues, les charges attendues, ainsi que nos attentes concernant notre stratégie commerciale. Les énoncés prospectifs impliquent des risques inhérents et des incertitudes qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs, du fait de différents facteurs et notamment des risques et incertitudes décrits dans les sections « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction au sujet de la santé financière et des résultats des activités » de nos rapports annuels sur le formulaire 10-K les plus récemment déposés ainsi que dans nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q déposés. Nous vous recommandons vivement de prendre ces risques et incertitudes en considération lors de l'évaluation de nos énoncés prospectifs. Nous conseillons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne valent qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Sauf autrement requis par les lois fédérales sur les valeurs mobilières, nous déclinons toute obligation ou intention de publier publiquement des mises à jour ou révisions des énoncés prospectifs contenus dans le présent document (ou ailleurs) pour refléter des modifications de nos attentes à cet égard ou des changements dans les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels s'appuient ces énoncés.

