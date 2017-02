/R E P R I S E -- Début de la session parlementaire à l'Assemblée nationale - Priorité à la reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité/







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la reprise demain des travaux de l'Assemblée nationale, l'UMQ réitère ses priorités. L'adoption du projet de loi 122 reconnaissant les municipalités comme des gouvernements de proximité et augmentant leur autonomie et leurs pouvoirs est la priorité de l'Union. Elle demande la collaboration de tous les parlementaires pour que le projet de loi franchisse rapidement toutes les étapes. L'UMQ souhaite également que l'adoption du projet de loi 102 modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de concrétiser plusieurs recommandations du Rapport Perrault pour moderniser et alléger les processus environnementaux.

« C'est une session parlementaire très importante pour le monde municipal. La reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité lui fera prendre un tournant historique », a indiqué le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny.

Développement économique et prospérité des régions

La session printanière est également le moment du dépôt du budget. Dans ce contexte, l'UMQ rappelle les enjeux importants pour l'économie des régions.

Infrastructures

L'UMQ rappelle que près de 60 % des infrastructures publiques sont sous la responsabilité des municipalités et qu'elles ne reçoivent que 8 % des fonds alloués par le Plan québécois des infrastructures. C'est pourquoi elle demande un meilleur équilibre. L'UMQ souhaite également la création d'un programme spécifiquement destiné aux infrastructures sportives, culturelles et de loisir, ainsi que l'inclusion des salaires des employés municipaux dans les critères d'admissibilité. De plus, elle demande au gouvernement du Québec de reconduire le Fonds pour l'eau portable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), vu les besoins considérables en investissements dans les infrastructures municipales en eau.

Aéroports régionaux

Compte tenu de l'importance stratégique des aéroports municipaux pour l'économie des régions, l'UMQ souhaite la reconduction du Programme d'aide au transport aérien (PATA), assorti d'une enveloppe de 50 millions $ sur quatre ans.

Érosions des berges : faire face aux événements climatiques extrêmes

À la suite des récents événements climatiques en Gaspésie et sur la Côte-Nord, l'UMQ souhaite que le gouvernement du Québec soutienne les municipalités qui vivent une problématique d'érosion des berges. L'UMQ discutera d'ailleurs de cette question, le 23 mars prochain, lors de son Sommet sur les changements climatiques.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

