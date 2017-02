Ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale - Concrétiser les intentions du gouvernement du Québec par des actions pour l'ensemble des régions







QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est une session parlementaire importante qui s'amorce aujourd'hui pour les régions et les municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) entend travailler activement afin que le gouvernement du Québec matérialise les réformes annoncées. L'étude du projet de loi no 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, retiendra une attention particulière alors que M. Richard Lehoux, président de la FQM, ira exposer ses demandes devant la Commission de l'aménagement du territoire le 14 février prochain.

«?Ce projet de loi est la pierre angulaire de cette nouvelle relation entre nos deux paliers de gouvernement et nous devons nous assurer que cette volonté de décentralisation se concrétise rapidement partout dans l'appareil gouvernemental, jusque sur le terrain, dans nos régions. Tous les parlementaires doivent mettre la main à la pâte afin d'augmenter la fluidité des interactions entre le gouvernement provincial et les gouvernements locaux?», a déclaré M. Lehoux.

Dans la même veine, le projet de loi no 102, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) afin de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert, présentement en étude détaillée, devrait être adoptée d'ici la fin de la session, mais les règlements découlant du projet de loi sont toujours inconnus.

«?Le ministre Heurtel doit absolument publier les règlements avant la fin de l'étude détaillée pour que nous puissions avoir l'heure juste sur ce projet de loi. Le diable est dans les détails et ce sont ces règlements qui pourront donner un portrait fidèle de la portée de cette mise à jour de la LQE?», a poursuivi le président de la FQM.

Budget 2017

Cette session parlementaire sera aussi l'objet du Budget 2017 du ministre des Finances, Carlos Leitão, et les demandes de la FQM pour favoriser le développement régional sont toujours d'actualité.

«?Le gouvernement du Québec a renoué avec l'équilibre budgétaire l'an dernier. Il doit maintenant s'assurer de réinvestir en comblant le manque à gagner de 50 millions $ du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL) et en assurant la gestion du nouveau Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) aux MRC et à leur table de concertation. Les élus des municipalités locales et régionales doivent avoir de la marge de manoeuvre pour agir selon les besoins de leur communauté?», a conclu Richard Lehoux.

D'ailleurs, les 13 attentes principales de la FQM sont regroupées dans son document Développement, économie et infrastructures vertes : des propositions pour fortifier l'avenir de nos régions.

