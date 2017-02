La grève est déclenchée au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien







L'ORIGNAL, ONTARIO--(Marketwired - 7 fév. 2017) - Plus de 250 travailleurs et travailleuses en éducation du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) ont entamé des moyens de pression ce matin. Les travailleurs et travailleuses, représentés par la section locale 4155 du SCFP, sont en négociation depuis deux ans. C'est la dernière section locale d'un conseil scolaire de la province à conclure des négociations depuis que sa convention collective est échue en août 2015.

«Nous avons signifié a l'employeur un avis de grève il y a cinq jours, tel que requis par la loi», a déclaré Raymond Giroux, président de la section locale 4155. «Nous nous sommes mis à sa disposition pendant toute la journée de lundi, avant l'échéancier de ce matin. Si le conseil s'intéresse à négocier, pourquoi ont-ils pas accepter de nous rencontrer lundi avant le déclenchement de la grève? De plus, toutes les concessions qu'il nous était demandé de faire au début des négociations sont toujours sur la table. Nous sommes confrontés à un employeur qui insiste pour être le seul à l'échelle de la province à avoir échoué en ce qui concerne les négociations. Nous en sommes donc arrivés au stade des moyens de pression. Nous sommes prêts à retourner à la table quand le conseil sera prêt, et nous leur avons dit, mais nous attendons toujours l'appel».

Les lignes de piquetage seront dressées ce matin, au siège social du CSDCEO, au 875, chemin de comté 17, à L'Orignal.

« Nous livrons aux parents le message suivant : nous préférerions être au travail pour veiller à la propreté et à la sécurité des écoles. Faites savoir à vos conseillers scolaires que vous voulez que le conseil scolaire reprenne les pourparlers pour conclure une entente équitable dans les plus brefs délais » a ajouté M. Giroux.

La section locale 4155 représente les surveillants, les secrétaires, les préposés à l'entretien, les bibliotechniciens et les techniciens de réseau informatique des écoles de l'est de l'Ontario.

