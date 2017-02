/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les avocats et notaires en grève maintiennent la pression/







MONTRÉAL et QUÉBEC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alors que les négociations se poursuivent avec le gouvernement, les membres en grève de Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) maintiennent la pression afin d'en arriver à une solution acceptable pour toutes les parties.

AIDE-MÉMOIRE

Marche aux abords du pont Jacques-Cartier

Le lundi 6 février 2017, de 16 h à 18 h

Départ du métro Papineau

Montréal QC H2K 4C8

Accueil et remise de « cadeaux » aux députés

Le mardi 7 février 2017, de 8 h 30 à 11 h 30

Devant l'Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec QC G1A 1A3

Présence silencieuse à la période de questions

Le mardi 7 février 2017, à partir de 14 h

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec QC G1A 1A3

Rappelons que les avocats et notaires de la fonction publique québécoise et de l'Agence du revenu du Québec sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre 2016. Leurs demandes portent principalement sur la réforme de leur mode de négociation, sur la base de leur rôle particulier et de leur indépendance de fonction.

Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) regroupe plus de 1 100 avocats et notaires répartis dans l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, notamment par la négociation de leurs conditions de travail. Au service de l'intérêt public, l'avocat ou le notaire de l'État participe à la représentation du gouvernement auprès de tribunaux civils, administratifs et pénaux, en plus d'agir comme conseiller juridique et légiste auprès des ministres et présidents d'organismes.

