David Stileman rejoint CamberView Partners en tant que conseiller en chef

LONDRES et SAN FRANCISCO, 7 février 2017 /PRNewswire/-- CamberView Partners, LLC, cabinet leader du conseil indépendant axé sur les investisseurs, au service des sociétés publiques en relation avec l'activisme des actionnaires et l'engagement des investisseurs, a le plaisir d'annoncer que David Stileman, ancien président pour les Amériques de la Standard Chartered Bank et actuellement partenaire en exercice chez Corsair Capital LLP, investisseur à long terme de CamberView, a rejoint la société en tant que conseiller en chef pour l'Europe. Le rôle de David se concentrera sur le développement des affaires avec l'expansion des opérations de CamberView en Europe.

« Nous sommes enchantés de bénéficier de la gouverne de David pour accompagner la progression de notre entreprise en Europe », a déclaré Abe M. Friedman, PDG de CamberView. « Les conseillers de haut niveau chez CamberView font partie intégrante de notre façon d'aider les entreprises à construire et maintenir des relations fructueuses avec leurs investisseurs. Les connaissances approfondies de David et sa compréhension des sociétés publiques et des défis auxquels elles sont confrontées avec leurs investisseurs seront un véritable atout pour l'entreprise. »

David a travaillé pendant 28 ans à la Standard Chartered Bank en Asie, en Europe et en Amérique. En rejoignant à l'origine cette firme en 1984, il a été nommé président de la Standard Chartered en Asie en 1993 pour devenir directeur général du financement des sociétés en 1994. De 1996 à début 2007, il a été chef du groupe développement de l'entreprise, responsable pour les acquisitions, les cessions, les coentreprises et les cotes boursières. Directeur général pour les Amériques de 2007 à 2011, il a eu pour responsabilité la totalité des affaires de la banque dans les Amériques. Il est ensuite devenu président pour les Amériques et responsable de l'assistance au développement stratégique de la banque et de la couverture de la clientèle.

David est un partenaire en exercice chez Corsair Capital, l'une des plus anciennes firmes de fonds d'investissement se concentrant sur le secteur des services financiers et qui a effectué un investissement stratégique à long terme chez CamberView en septembre 2016. Il siège au conseil consultatif de FTV Capital et Philadelphie BizEquity basés en Californie et spécialistes des fonds d'investissement au service d'entreprises à forte croissance. Il est l'un des directeurs de F&C Global Smaller Companies PLC et également de BritishAmerican Business.

« J'ai été impressionné par l'équipe réunie par CamberView afin d'aider les entreprises européennes à garder le cap dans l'engagement des actionnaires et la gouvernance de situations complexes », a commenté David Stileman. « J'ai hâte de travailler à accroître la portée de la firme en Europe et à aider les entreprises à comprendre l'importance de leur engagement vis-à-vis d'une clientèle d'investisseurs de plus en plus mondialisée. »

À propos de CamberView Partners, LLC

CamberView Partners est le cabinet leader du conseil indépendant axé sur les investisseurs, au service des sociétés publiques et intervenant sur la façon de gérer efficacement l'engagement des investisseurs, les situations litigieuses et les problématiques complexes et difficiles liées à la gouvernance d'entreprise. Nous conseillons les dirigeants d'entreprise et les conseils d'administration sur une grande diversité de situations, notamment les contextes aléatoires liés aux fusions, les manoeuvres des fonds spéculatifs, les élections des directeurs, les questions relatives à la rémunération, les propositions délicates des actionnaires et bien plus encore. CamberView aide ses clients à avoir de bonnes relations avec leurs investisseurs en les éclairant sur le point de vue de ces derniers, en décryptant la façon dont les investisseurs accueilleront les propositions de l'entreprise et en créant des stratégies proactives efficaces pour susciter l'adhésion des investisseurs.

