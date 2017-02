V3D annonce une version majeure d'EQual One, sa solution logicielle phare







V3D, éditeur indépendant, pionner sur la mesure de la Qualité de Service (QoS) et de l'Expérience client (QoE) sur les réseaux mobiles, lance une version majeure de sa solution phare EQual One, améliorant la valeur de la Qualité d'Expérience fournie aux utilisateurs finaux, grâce à de nouveaux cas d'utilisation.

EQual One de V3D est une solution dynamique et configurable en temps réel, installée et commandée par OTA (Over The Air) sur des téléphones commerciaux, permettant ainsi à une multitude d'agents de recueillir d'importantes quantités de données. EQual One prend en charge les systèmes d'exploitation des smartphones Android et iOS.

Dans un monde « toujours connecté », nous connaissons tous la nécessité pour les utilisateurs mobiles de tester régulièrement les performances de leur réseau mais également pour les experts réseau de vérifier les conditions radio en temps réel. La nouvelle application mobile EQual One offre un mode « field test » fournissant directement sur le mobile des informations relatives aux conditions radio en temps réel, à la carte SIM, au Wi-Fi et à la localisation.

Une nouvelle conception du portail uniformise l'ensembles des modules pour améliorer l'accessibilité client et leur permettre de bénéficier d'une interface plus claire et plus conviviale, ainsi que de puissantes capacités de reporting.

Dans cette version, EQual One 4.0 est enrichie de nouvelles fonctionnalités liées à l'analyse des flux TCP/IP sur l'analyse de la QoS, grâce à l'intégration de notre solution mScore. Profitez de mesures et de diagnostics en temps réel grâce à l'ajout de nouveaux indicateurs de performances, tels que la perte de paquets, la gigue, la congestion ou l'analyse des causes principales.

Depuis son déploiement, V3D a distribué son agent EQual One à près de 3 millions d'utilisateurs finaux dans le monde, avec plus de 100 millions de mesures par jour, pour les applications mobiles d'opérateurs intégrant notre SDK.

A propos de V3D

Spécialiste des technologies mobiles, V3D est un éditeur spécialisé dans la mesure de la qualité de service (QoS) et de l'expérience client (QoE). Cette approche, par rapport aux méthodes classiques de mesure de la performance des réseaux, présente des avantages techniques et commerciaux pour les différents services de l'opérateur, depuis les départements CEM et marketing, jusqu'à l'exploitation du réseau, en passant par le service client.

Le portefeuille de V3D se concentre sur l'expérience client et le fonctionnement des réseaux mobiles. La solution EQual One permet de capturer l'expérience clients au regard de la performance servie aux clients des opérateurs. La solution repose sur des outils de mesure de la qualité déployée sur les terminaux mobiles et sur un puissant serveur communiquant avec les outils de mesure de la qualité par OTA (Over The Air) et pouvant être directement intégré aux systèmes existants. Le siège de V3D se trouve à Lyon, en France.

