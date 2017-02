L'heure est venue pour le lancement d'Oud Essentials







Fin prête à intégrer l'univers extrêmement concurrentiel des soins de la peau et du vieillissement au niveau mondial . Une toute nouvelle société, Oud Essentials, se prépare à faire son entrée sur la scène internationale.

Fruit du travail d'un professionnel du secteur, le chef d'entreprise et technicien en Galenique Jean-Marc Dufat, Oud Essentials est prêt à « révolutionner le secteur des soins de la peau », avec une gamme de produits et d'accessoires innovants qui contiennent de l'huile d'Oud, surnommée l'or liquide, une matière considérée comme exceptionnelle.

S'appuyant sur sa relation avec une marque mondiale de parfums de luxe bien établie et d'excellente réputation, Oud Essentials porte l'inclusion d'Oud, l'une des substances naturelles les plus précieuses et les plus convoitées, pour créer des produits de soins de la peau et autres éléments qui devraient établir de nouvelles normes dans ce secteur d'activité.

Jean-Marc Dufat a passé de nombreuses années à étudier le bois d'agar et l'huile oud qui en est extraite (L'oud se forme naturellement en réponse à une « innoculation » au coeur d'un arbre spécifique, l'Aquilaria). Après avoir consulté des conseillers scientifiques et quelques-uns des meilleurs experts mondiaux des soins de la peau au Royaume-Uni, en Suisse, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande et en Corée du Sud, il s'est lancé dans un projet d'entreprise particulièrement adapté à son expérience antérieure.

« Aujourd'hui, on trouve énormément de produits de soins pour la peau sur le marché », explique M. Dufat, PDG d'Oud Essentials, « et lorsque vous vous lancez dans un secteur hautement concurrentiel, vous devez être convaincu de pouvoir faire les choses différemment, et mieux. Chez Oud Essentials, nous pensons y être parvenus. Nous avons créé des produits réellement innovants, qui auront un impact positif sur l'industrie mondiale des soins de la peau, et nous savons qu'avec l'oud, nous avons un ingrédient d'avant-garde qui fera toute la différence. »

Durabilité, caractère renouvelable et responsabilité sociale d'entreprise sont les principes fondamentaux de la philosophie d'Oud Essentials. C'est une marque dont l'évolution permet de répondre aux besoins d'un nombre croissant de consommateurs sensibilisés aux questions sociales et environnementales.

Tous les ingrédients utilisés dans la gamme de produits Oud Essentials sont issus et produits à partir de sources durables. Leur provenance est connue, et toutes les informations pertinentes peuvent être fournies à celles et ceux qui veulent savoir comment sont fabriqués les produits qu'ils utilisent, d'où ils viennent et ce qu'ils contiennent.

Élément central des produits Oud Essentials, l'oud utilisé est produit dans des plantations durables dédiées, qui ont un impact positif sur l'environnement et les communautés. Cette provenance et cette transparence annoncent une véritable révolution dans un secteur d'activité estimé à 120 milliards USD par an.

Doté de propriétés curatives et médicinales reconnues par d'innombrables cultures depuis des milliers d'années (incluant, entre autres, le golfe Arabique, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, la Chine et la péninsule coréenne), l'Oud est désormais l'ingrédient de choix de la parfumerie moderne dans le monde , en raison de son arôme, de son intensité et de la longévité qu'il confère à un parfum.

Pour la première fois, l'oud sera disponible dans une gamme de produits de soins pour la peau dans le cadre d'un projet avant-gardiste qui tirera parti de son pouvoir naturel, synthétisé dans un principe actif en évolution permanente, OudActive+tm, breveté par Oud Essentials :

Eune huile essentielle très raffinée,

extrêmement pure, qui améliore le bien-être physique et le bien-être spirituel.

Il est maintenant prouvé que l'oud est riche en antioxydants et qu'il possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-bactériennes et anti-ischémiques favorisant une bonne santé et ralentissant le processus de vieillissement. Des recherches sont actuellement en cours pour démontrer son efficacité dans différents traitements contre le cancer, dans la réduction des tissus cicatriciels ainsi que dans l'amélioration de la tonicité, de l'éclat et, plus généralement, de la santé de la peau.

La reconnaissance de ces qualités et propriétés et leur développement au sein d'une gamme de soins pour la peau a permis de concrétiser les recherches inlassablement menées par Jean-Marc Dufat sur un ingrédient que le monde entier prend maintenant très au sérieux, et il tire une certaine fierté d'être à l'avant-garde d'une démarche qui aura un impact sur ce secteur d'activité.

« Lorsque j'ai commencé cette étude », conclut M. Dufat, « je n'avais qu'une vague idée de l'endroit où cela allait me mener. » Travailler avec l'oud et développer des produits intégrant cet ingrédient en leur centre, ou en leur coeur, si vous préférez, constitue depuis le début une expérience remarquable et gratifiante. Nous avons mis le doigt sur quelque chose de très spécial, et l'esprit pionnier est au tout premier plan de nos nouvelles marque et société. »

Oud Essentials

Nouvelle marque, nouveau visage et nouveau nom dans le secteur mondial des soins de la peau, Oud Essentials sublime les propriétés et qualités exceptionnelles du bois d'agar et de l'oud au sein d'une gamme de produits conçus pour s'intégrer à un programme de soins de la peau et contribuer à un style de vie sain, s'appuyant sur une histoire de plusieurs milliers d'année.

Avec de vrais produits destinés à une clientele demandeuse et exigente la gamme de soins pour la peau Oud Essentials, qui s'accompagne de superbes bijoux et d'infusions naturelles formulées pour favoriser le bien-être physique et spirituel, porte haut l'esprit pionnier de l'innovation et de la créativité s'exprimant dans le plus grand respect de l'environnement, des communautés et du concept de développement durable devenu essentiel pour chacun de nous.

