110 sociétés nommées finalistes dans les plus prestigieux prix d'entreprise en Europe







110 entreprises de 31 pays européens ont été désignées comme finalistes et bénéficiaires du Ruban d'Honneur à l'occasion de l'édition 2016-2017 des European Business Awards parrainés par RSM.

Parmi plus de 33 000 sociétés engagées dans le concours de cette année, un groupe de juges indépendants a choisi pour leur solidité et leur réussite des entreprises qui toutes affichent des valeurs fondamentales récompensées par les prix de l'innovation, de la déontologie et du succès.

Les finalistes vont à présent être soumises à une entrevue approfondie en personne, et l'ensemble des gagnants dans les 11 catégories sera proclamé lors d'un gala final le 4 mai à Dubrovnik en Croatie.

Les European Business Awards ont été mis en place pour appuyer à travers l'Europe le développement d'un milieu d'affaires plus robuste et plus prospère. Sponsor principal, RSM est un prestataire de services d'audit, de fiscalité et de conseil financier auprès du marché des moyennes entreprises à l'échelle mondiale. RSM apporte son soutien aux European Business Awards depuis leur création.

Adrian Tripp, PDG des European Business Awards a déclaré : « Dans le climat actuel, innover, prospérer et croître comme l'ont fait les bénéficiaires du Ruban d'Honneur de cette année est tout à fait remarquable. L'Europe a besoin de davantage d'entreprises comme celles-ci. Un grand bravo à toutes. »

Jean Stephens, PDG de RSM, sixième plus grand réseau indépendant de cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil, présent dans 42 pays européens a ajouté : « Chez RSM, nous aidons le marché des moyennes entreprises à prospérer et à exceller dans l'étape suivante de leur croissance. Ces Rubans d'Honneur sont caractéristiques des sociétés avec lesquelles RSM travaille, et constater leur croissance et leur prospérité est encourageant. Nous leur souhaitons de réussir dans la troisième et dernière épreuve d'arbitrage et nous nous réjouissons à la perspective de célébrer leur succès à l'occasion du gala. »

En outre, le « Vote du public » où celui-ci vote pour les « Champions nationaux du public » de chaque pays est encore ouvert. Pour voter, allez sur : http://www.businessawardseurope.com. La société gagnante sera celle qui remportera le plus de votes dans chaque pays gagne et elle sera révélée le 6 mars.

Pour de plus amples renseignements sur les Awards, les vainqueurs du Ruban d'Honneur par pays et le vote du public, veuillez visiter http://www.businessawardseurope.com et suivez-nous sur Twitter @rsmEBA ou sur Facebook @businessawardseurope

À propos des European Business Awards :

Les European Business Awards ont été établis essentiellement afin d'appuyer à travers l'Europe le développement d'un milieu d'affaires plus robuste et plus prospère. Pour tous les citoyens européens, la prospérité et les systèmes de protection sociale et de soins de santé dépendent de la capacité des entreprises à créer un milieu d'affaires encore plus fort, plus novateur, prospère, international, répondant à une éthique et qui soit le coeur même d'une économie de plus en plus mondialisée.

Le programme des European Business Awards soutient la communauté d'entreprises européennes de trois façons :

? Il salue et approuve la réussite individuelle et celle des organisations ;

? Il fournit et met en valeur des exemples d'excellence auxquels cette communauté peut aspirer ;

? Il s'engage à ouvrir avec la communauté d'entreprises européennes un débat portant sur des questions fondamentales.

Les European Business Awards en sont maintenant à leur 10[e] année. Ils ont attiré cette année plus de 33 000 entreprises de 34 pays. L'an dernier, le vote du public a enregistré 227 000 voix sur l'ensemble de l'Europe. Ils comptent RSM, ELITE et PR Newswire parmi leurs sponsors et partenaires. http://www.businessawardseurope.com.

À propos de RSM

RSM est le sixième plus grand réseau indépendant de cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil ; il englobe plus de 120 pays, 793 bureaux et plus de 41 200 personnes à l'échelle internationale. Les honoraires du réseau s'élèvent au total à 4,8 milliards USD.

RSM est le principal sponsor et soutien organisationnel des European Business Awards qui assurent la promotion de l'excellence commerciale et l'appréciation de la supériorité entrepreneuriale.

RSM est membre du Forum of Firms dont l'objectif commun est de promouvoir des normes cohérentes de haute qualité dans les pratiques en matière de finances et d'audits dans le monde entier.

RSM est la marque qu'utilise un réseau de cabinets indépendants de comptabilité et de conseil exerçant pour leur propre compte. RSM International Limited ne fournit pas en soi de services et conseils en comptabilité. Les firmes membres sont animées par une vision commune visant à fournir des prestations professionnelles de haute qualité, tant sur leur marché intérieur qu'au niveau international et répondant aux besoins en services d'expertise de leur clientèle. http://www.rsm.global

À propos d'ELITE :

ELITE est un programme de service complet conçu afin de partager les meilleures pratiques et de développer des opportunités de croissance pour les entreprises en rapide expansion en mettant l'accent sur la compréhension des marchés de capitaux. ELITE est un programme novateur reposant sur une formation exclusive et sur un modèle de tutorat. Ce programme est soutenu par un accès à la communauté des affaires et des finances. Son objectif est de préparer les entreprises à l'étape suivante de leur croissance et de leurs investissements.

Pour de plus amples renseignements sur le programme, les entreprises et la liste complète des partenaires, veuillez visiter :

http://www.elite-growth.com

À propos de PR Newswire:

PR Newswire est le plus grand fournisseur mondial d'outils de relations publiques et de communication d'entreprise permettant à sa clientèle de diffuser des actualités et du contenu riche. Nous diffusons les contenus de nos clients à travers des filières classiques, des canaux numériques et les médias sociaux en temps réel avec des suivis et rapports entièrement exploitables.

En agençant le plus grand réseau multivoie et multiculturel de distribution et d'optimisation de contenus dans le monde et une suite complète d'outils et de plates-formes de flux de travaux, PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de saisir les opportunités là où elles se présentent. PR Newswire est au service de dizaines de milliers de clients depuis ses bureaux situés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, aux Amériques et dans la région Asie-Pacifique.

Pour en savoir plus sur PR Newswire veuillez visiter http://www.prnewswire.co.uk

