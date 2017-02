MT Canvus-Connect annonce la nouvelle ère de la collaboration visuelle







MultiTaction, un fournisseur de premier plan de solutions avancées de visualisation de données, annonce aujourd'hui une nouvelle ère de collaboration visuelle. MT Canvus-Connect est un logiciel de collaboration en temps réel qui permet à ses utilisateurs de partager, manipuler, dessiner et saisir des informations à distance en temps réel, où qu'ils se trouvent.

Le logiciel MT Canvus est déjà unique de par la manière dont il permet de visualiser un important volume de données et encourage le travail collaboratif. Il permet d'exécuter en parallèle plusieurs actions telles que la diffusion de flux vidéo, l'utilisation d'applications Web et l'accès au contenu de périphériques intelligents, ce qui explique pourquoi il compte parmi ses utilisateurs des organisations d'envergure telles qu'IBM, Flex et la Columbia University Medical School.

Pete Malcolm, président-directeur général de MultiTaction, a déclaré : « Dès le moment où nos clients du secteur des affaires ont commencé à mettre en oeuvre MT Canvus, ils nous ont réclamé une solution qui leur permettrait de relier différents sites. En prévision de notre annonce d'aujourd'hui, plusieurs clients ont déjà commencé à déployer MT Canvas à l'échelle mondiale. MT Canvas-Connect répond à la promesse que j'ai faite à nos clients. »

MT Canvus-Connect élargit cette fonctionnalité en offrant une plate-forme qui permet à plusieurs sites éloignés de collaborer en temps réel. MultiTaction est également le principal fabricant de systèmes d'affichage tactile ultra sensibles, ce qui permet de concevoir dès le départ des solutions logicielles destinées à fonctionner correctement dans des environnements tactiles. Un lieu de travail unique permet également de gérer la collaboration. Contrairement à d'autres systèmes de collaboration qui s'attachent à canaliser des flux vidéo en direct sur un réseau, la solution MultiTaction se contente de fournir des données tactiles ou de mouvement, ce qui permet une interaction quasiment en temps réel.

MT Canvus-Connect fonctionnera dans les environnements Windows et Linux et s'intégrera aux dernières technologies de salles de réunion telles que Microsoft Surface Hub et Cisco Spark.

Jonathan Priestley, vice-président directeur de MultiTaction, a ajouté : « Toutes les grandes entreprises partagent le même défi qui consiste à faire collaborer ses employés en temps réel depuis diverses régions géographiques. L'objectif de travail collaboratif consiste à obtenir un meilleur résultat en travaillant ensemble, idéalement dans la même pièce. Grâce à Canvus-Connect, vous pouvez désormais tendre vers cet objectif en collaborant en temps réel. »

