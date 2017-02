ISE 2017 : Lutron rend la maison connectée plus simple







Lutron présente l'intégration de ses systèmes HomeWorks QS et GRAFIK RA 2 avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et Sonos pour une meilleure expérience utilisateur



Cette semaine à l'ISE 2017, Lutron Electronics, pionnier du contrôle de l'éclairage, présente les dernières innovations pour le contrôle intégré de la lumière, de la température, de la musique et des services d'assistance vocale dans les maisons intelligentes. Lutron annonce que ses systèmes HomeWorks QS et GRAFIK RA 2 fonctionnent désormais avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et Sonos, assurant ainsi sa position de leader sur le marché et offrant une expérience utilisateur qui illustre l'avenir de la maison connectée.

Lutron continue à nouer des partenariats avec les plus grandes marques en intégrant de nouvelles technologies telles que le contrôle de la voix et du son, pour que ses clients puissent plus facilement interagir avec leur maison connectée et la contrôler, avec une tranquillité d'esprit accrue et une meilleure qualité de vie. La qualité et l'innovation Lutron sont démontrées à l'ISE à travers trois nouvelles alliances, rendues possibles grâce au Lutron Connect Bridge et à l'application Lutron Connect :

1. Amazon Alexa : en utilisant un des « skills » (talents) d'Alexa, les clients au Royaume-Uni et en Allemagne disposant chez eux d'un appareil Amazon Echo ou Echo Dot peuvent maintenant profiter du contrôle mains-libres et activé par la voix des lumières, des stores et de la température à travers un système HomeWorks QS ou GRAFIK RA 2. Allier la simplicité du contrôle de « scènes » et d'espaces activé par la voix avec les systèmes Lutron est la combinaison idéale pour les personnes désireuses d'utiliser chez eux cette nouvelle technologie qui gagne en popularité. Les appareils utilisant le service vocal Alexa sont généralement placés dans les pièces de la maison où la famille passe le plus de temps comme le salon et la cuisine.

2. Apple HomeKit : à partir du mois de mars, le Lutron Connect Bridge, qui est proposé avec les systèmes HomeWorks QS et GRAFIK RA 2, pourra fonctionner avec le HomeKit d'Apple, permettant aux utilisateurs de contrôler le système Lutron installé chez eux en utilisant la Home app d'Apple, Siri, ou bien encore des apps HomeKit développées par des tiers, depuis leur iPhone ou leur iPad. Les occupants pourront ainsi contrôler l'éclairage dans des pièces ou des zones spécifiques de leur logement. Par exemple, juste avant d'aller vous coucher, dites « Siri, éteins les lumières » et l'application éteindra la lumière dans toute la maison. Vous pensez avoir laissé la lumière de la cuisine allumée ? Demandez à Siri de vérifier et si c'est le cas, de l'éteindre.

3. Sonos : les amateurs de musique peuvent désormais contrôler aussi bien leur ambiance visuelle que sonore chez eux de manière simple et personnalisée grâce à l'intégration officielle de Sonos avec HomeWorks QS et GRAFIK RA 2, ainsi qu'avec une nouvelle télécommande RF Pico pour audio. En appuyant sur une simple touche, les utilisateurs ont un contrôle direct de n'importe quel haut-parleur Sonos et peuvent en même temps contrôler l'éclairage, les stores et la température lorsque leur contrôle est réalisé en utilisant l'un des systèmes domestiques intelligents de Lutron.

« Les consommateurs veulent une technologie simple et fiable chez eux et un contrôle facile de leurs systèmes domestiques dans toutes les circonstances », explique Christophe Bourges, directeur des ventes, Europe du Sud et Afrique chez Lutron France. « C'est précisément ce que permet l'intégration de services vocaux avec les systèmes HomeWorks QS et GRAFIK RA 2 de Lutron. Les clients peuvent désormais dire « Alexa, turn on good morning » (allume « bonjour ») ou « Siri, éteins la lumière de la cuisine », tout en conservant la possibilité de contrôler l'éclairage avec les claviers ou l'application Lutron lorsque le contrôle vocal n'est pas adapté. Ainsi, que vous soyez devant la télévision, en train d'aider vos enfants à faire leur devoir ou tout simplement en train de dîner tranquillement, la vie est plus relaxante et plus confortable avec la bonne lumière, bien réglée et facilement réglable ».

Où acheter HomeWorks QS et GRAFIK RA 2 ?

HomeWorks QS et GRAFIK RA 2 sont disponibles auprès de revendeurs autorisés en Europe. Le Lutron Connect Bridge est nécessaire pour l'intégration avec les systèmes Lutron et Amazon Alexa, Apple HomeKit et Sonos. L'application gratuite Lutron Connect est disponible pour les smartphones Apple et Android.

Suivez-nous sur Twitter @Lutron_EU et retrouvez-nous en utilisant # ISE2017 pour les dernières actualités Lutron et pour interagir avec la marque pendant et après l'ISE 2017.

