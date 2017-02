Athènes, Une Ville Aux Histoires Sans Fin







Une nouvelle campagne invite les visiteurs étrangers à découvrir une capitale moderne et animée, destination idéale pour une escapade citadine

ATHÈNES, Grèce, 7 février 2017 /PRNewswire/ -- "Une ville, Des histoires sans fin", tel est le titre de la passionnante campagne lancée par le Partenariat pour le Tourisme de la ville d'Athènes (une initiative commune de la Municipalité d'Athènes, d'AEGEAN, la plus grande compagnie aérienne grecque, et de l'aéroport international d'Athènes), afin de mettre l'accent sur les atouts d'une capitale moderne, en plein essor, à découvrir en toute saison.

Le projet "Une ville, Des histoires sans fin" regorge de récits, d'instantanés appelés à rendre compte des multiples attraits qui font d'Athènes une destination riche et raffinée, idéale pour des escapades de quelques jours: son atmosphère, résolument moderne, l'omniprésence de la culture contemporaine, sa gastronomie, sa scène artistique des plus vivantes ou, encore, sa vie nocturne très animée.

Ce ne sont pas moins d'une centaine d' «histoires athéniennes » qui seront racontées, à travers différents supports médiatiques, sur la page www.thisisathens.org créée par la Municipalité d'Athènes. Donnant de nombreux renseignements sur les différents quartiers de la ville, les musées, les sites et monuments, les évènements à venir ou en cours, les bonnes tables et les sorties à ne pas manquer, le site à vocation à servir de véritable outil pour la préparation de séjours authentiques dans la capitale. La documentation est disponible en allemand, français et anglais.

"Une ville, Des histoires sans fin" fait partie du premier volet d'un projet d'un an visant à développer le profil touristique d'Athènes. Le projet se poursuivra dans les mois à venir dans toute l'Europe, via des campagnes publicitaires dans la presse, sur Internet, ainsi que sur différents supports (vidéo, réseaux sociaux).

Cette collaboration d'un genre nouveau en Grèce, entre les secteurs publics et privés, rassemble des acteurs clés de l'industrie touristique grecque autour d'un même objectif : la mise en valeur de la ville en tant que pôle culturel moderne, propice à un tourisme réparti sur toute l'année. Le Partenariat bénéficie par ailleurs du soutien de l'Initiative Hellénique, une institution internationale à but non lucratif dédiée à la promotion de la philanthropie, de l'esprit d'entreprise et de l'investissement en Grèce.

À propos du Partenariat pour le Tourisme de la ville d'Athènes

Le Partenariat pour le Tourisme de la ville d'Athènes est une initiative commune de la Municipalité d'Athènes, d'AEGEAN, la plus grande compagnie aérienne grecque, et de l'aéroport international d'Athènes, visant à la promotion d'Athènes en tant que pôle culturel moderne et destination touristique attractive tout au long de l'année.

Pour d'avantage de plus amples de renseignements, veuillez contacter Chara Yioti (V+O communication): cy@vando.gr

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 02:00 et diffusé par :