PHÉNOMÈNE - Le webmagazine culturel du Réseau BIBLIO de la Montérégie







LA PRAIRIE, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Culture et des Communications, a le plaisir de lancer son tout nouveau webmagazine culturel hebdomadaire, PHÉNOMÈNE, mercredi le 8 février prochain à 19 h sur sa chaîne YouTube youtube.com/RBMonteregie.

PHÉNOMÈNE est produit par les Productions du 3 juin, suite à l'initiative du Réseau BIBLIO de la Montérégie, et présenté par 3 chroniqueurs montérégiens passionnés, sympathiques et mordus de culture (cinéma, danse, livres, festivals, photographie, musique, etc.).

Chaque semaine, dans un tournage intimiste et dynamique, un chroniqueur nous fera part de son coup de coeur « phénomène » sur l'actualité culturelle montérégienne, québécoise, canadienne ou mondiale. Le tout est présenté dans un format hybride se situant entre un magazine culturel et la présentation d'un « YouTuber ».

PHÉNOMÈNE est un webmagazine québécois résolument différent pour célébrer la culture et amener le public à lire plus sur le sujet présenté, que ce soit en format imprimé ou numérique, dans les bibliothèques publiques.

NOS TROIS CHRONIQUEURS

Jessica Stafford :

Un air taquin, une grande curiosité, son envie de découvrir de nouvelles choses et de s'engager dans la communauté, ainsi que son esprit festif, ont mené Jessica Stafford dans plein d'aventures (dont la plus fascinante est bien sûr celle de maman). Elle qui aime tant "trotter", ne se fait pas prier pour prendre part à des événements de toutes sortes. À l'emploi des Régates de Valleyfield, mais ayant le nez fourré partout, elle a traversé la vingtaine comme journaliste et animatrice à la télévision, à la radio et dans les journaux de la MRC de Beauharnois-Salaberry (principalement à Salaberry-de-Valleyfield). Elle souhaite donner aux gens des occasions de sorties.

Alessandro Cassa :

Alessandro est décidément un créateur touche-à-tout : auteur, illustrateur, conférencier, scénariste et réalisateur. La création est pour lui une seconde nature. Formé en architecture de paysage, il oeuvre en culture depuis plus de 20 ans. Il a toujours mille et une nouvelles idées dans sa tête. Il réussit à transmettre la beauté et l'émotion par ce qu'il crée. Tout petit, il inventait déjà des histoires et des scénarios. Il souhaite faire découvrir aux gens les coulisses de la production et le talent d'autres cinéastes.

Maude Bissonnette :

Maude Bissonnette a 16 ans et vit sa vie intensément. Elle est impliquée partout à son école et dans sa vie sociale. Elle ne vit que pour ses passions : la lecture, l'écriture, le cinéma et le théâtre. Son rêve le plus cher est de partager son imagination infinie avec le public. Elle souhaite donner aux gens de tout âge le goût de la lecture.

Chaque semaine, une nouvelle capsule de PHÉNOMÈNE sera annoncée sur notre page Facebook (facebook.com/ReseauBiblioMonteregie) et sur celle de PHÉNOMÈNE (facebook.com/PhenomeneWebmagazine). Pour tout commentaire et/ou suggestion sur PHÉNOMÈNE, prière d'envoyer un courriel à phenomene@reseaubibliomonteregie.qc.ca. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux avec le mot-clé (hashtag) suivant : #MonPhénomèneCulturel

Depuis près de 40 ans, le Réseau BIBLIO de la Montérégie, un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, soutient le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques de sa région. Les 79 membres qui en font partie profitent d'importantes économies d'échelle en plus d'une expertise professionnelle et technique pour assurer aux citoyens de la région, un service de grande qualité à prix abordable. Pour plus de détails, consultez mabibliotheque.ca/monteregie.

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie en chiffres

64 municipalités affiliées | 120 750 habitants 26 500 abonnés | 15 000 prêts entre bibliothèques

15 municipalités associées | 253 737 habitants

SOURCE Réseau Biblio de la Montérégie

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 18:09 et diffusé par :