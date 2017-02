La Ville de Montréal salue la décision du gouvernement fédéral de donner le feu vert à l'implantation de sites d'injection supervisée







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, se dit satisfait de la décision du gouvernement fédéral d'accorder au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal une exemption permettant l'ouverture de trois sites d'injection supervisée à Montréal.

« L'implantation des sites d'injection supervisée est le fruit d'un partenariat étroit entre le réseau de la santé et des services sociaux et les organismes communautaires qui détiennent une expertise solide auprès de la clientèle qui consomme des drogues injectables. La Ville a et continuera à offrir une collaboration entière pour faciliter la bonne intégration de ces nouveaux sites sur son territoire », a déclaré le maire de Montréal.

Les trois sites fixes d'injection supervisée seront dans les arrondissements de Ville-Marie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Leur ouverture est prévue au courant de l'année 2017. De plus, leur gestion quotidienne sera assurée par les organismes communautaires CACTUS Montréal, Dopamine et Spectre de rue. Montréal souhaite également une décision favorable du gouvernement fédéral en ce qui a trait à L'Anonyme pour son unité mobile qui sillonnera les territoires prioritaires.

« Le projet de l'implantation des sites d'injection supervisée vise à offrir des services de qualité auprès des clientèles les plus vulnérables de notre société. En outre, il permettra de rendre nos espaces publics plus sécuritaires, sains et agréables et la cohabitation sociale plus harmonieuse », a conclu le maire Coderre.

Actuellement, 90 sites d'injection supervisée sont répartis dans plusieurs grandes villes européennes. Au Canada, ces sites d'injection supervisée s'ajoutent aux deux sites similaires à Vancouver. Rappelons que la décision du gouvernement fédéral permettra d'aller de l'avant dans la mise en oeuvre de l'action 9 du plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017 Parce que la rue est une impasse, qui consiste à offrir des services d'injection supervisée aux personnes vivant avec un problème de dépendance aux drogues.

