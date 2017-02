Québec met fin à la tutelle de la Ville - Le conseil municipal reprend les pleins pouvoirs de gouvernance







L'ASSOMPTION, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La mairesse suppléante de la Ville de L'Assomption, Maryse Turgeon, est heureuse d'annoncer, au nom des membres du conseil municipal, que la Commission municipale du Québec (CMQ) a décidé, le 2 février 2017, de mettre fin à la tutelle de la Ville, décrétée par le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, le 13 mai 2015.

« La levée de la tutelle aura lieu le 20 février et nous tenons à remercier, au nom des citoyens et citoyennes de L'Assomption, le gouvernement du Québec pour cette intervention qui a finalement permis de rétablir un climat de travail professionnel, serein et respectueux au sein de l'administration et du conseil municipal », déclare Mme Turgeon, au nom de tous les conseillers.

L'administration du maire Jean-Claude Gingras, élue en novembre 2013, a été mise sous tutelle par le gouvernement à peine 20 mois plus tard. Le maire Gingras a même été déclaré « provisoirement incapable d'exercer toute fonction liée à sa charge de maire » le 6 décembre dernier par le juge Michel Yergeau, de la Cour supérieure du Québec. L'enquête de la Commission municipale du Québec, qui a mené à la tutelle décrétée par le gouvernement du Québec, avait formulé une série de 29 blâmes, adressés principalement au maire Gingras et à l'ex-directeur général de la Ville, Jean Lacroix.

Les comportements, les décisions et les agissements du maire Gingras ont provoqué l'intervention du ministre Moreau qui avait alors qualifié la situation de véritable « chaos » à L'Assomption. Le ministre avait même suggéré au maire Gingras de se retirer de la vie politique municipale, ce qu'il n'a pas fait.

« Nous avons travaillé fort, en toute transparence et solidarité, pour rétablir la bonne gestion de la Ville, en collaboration avec les deux commissaires nommés par le gouvernement, Me Martine Savard et Me Denis Michaud, et nous tenons à les remercier », de mentionner la mairesse suppléante. « Pour arriver à ce résultat, le conseil municipal a dû exclure le maire Gingras de toutes ses rencontres de travail afin de rétablir une administration responsable et respectueuse à la fois de ses citoyens et des employés de la Ville », rappelle Mme Turgeon.

Les membres du conseil municipal, Claude Rivest, Jean Raynault, Nicole Martel, Maryse Turgeon, Michel Gagnon et Fernand Gendron, ont révélé en juin 2016 que la Ville avait déjà engagé plus de 3,8 millions de dollars en dépenses inutiles (frais judiciaires, procédures légales, congés de maladie, etc.) pour les gestes et décisions du maire Gingras.

Les six élus se réjouissent que cet épisode difficile de l'histoire de la Ville de L'Assomption soit bel et bien terminé même si les multiples procédures judiciaires se poursuivent. « La levée de la tutelle par la Commission municipale confirme le sérieux du travail accompli, mais malheureusement, nous devrons encore, dans le respect des lois, assumer le coût des procédures judiciaires qui impliquent le maire Gingras », notent les six conseillers.

Le directeur général de la Ville, Michel Archambault, tient également à remercier les deux commissaires de la CMQ, Me Martine Savard et Me Denis Michaud, pour leur précieuse collaboration.

« Nous avons su rétablir le fonctionnement de l'administration municipale, recréer un climat de travail propice et sain, gérer les urgences et rétablir la confiance des citoyens envers leur administration municipale. Ce travail a été réalisé dans le respect de tous. Je tiens aussi à remercier tous les employés de la Ville qui, malgré ce contexte, sont restés dédiés et motivés à réaliser et à offrir les meilleurs services à la population de L'Assomption. »

