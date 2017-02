A&W continue son expansion au Québec et vise l'ouverture de plus de 10 nouvelles franchises urbaines d'ici 2020







Une opportunité pour les Montréalais intéressés à devenir leur propre patron

MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Services alimentaires A&W du Canada inc. poursuit son expansion stratégique au Québec avec son programme de Franchise urbaine. Cette initiative qui connaît du succès dans les grandes villes canadiennes depuis 2010, permet aux Montréalais à la recherche d'une nouvelle opportunité de carrière d'être leur propre patron en devenant propriétaires d'un restaurant A&W.

Le programme de Franchise urbaine fait partie d'une ambitieuse stratégie d'expansion déployée à travers le Canada, qui vise l'ouverture de 200 restaurants A&W au pays dont plus de 70 au Québec d'ici la fin de 2020.

« Pour de nombreuses personnes, la nouvelle année est une période propice pour faire un bilan de compétences et réévaluer ses options. C'est particulièrement le cas pour les nouveaux Québécois qui s'installent à Montréal avec le désir de réussir dans un marché du travail assez concurrentiel, affirme Yanick Morin, directeur national du développement des franchises de A&W. Le programme de Franchise urbaine a été conçu pour leur donner l'opportunité de se lancer en affaires grâce au modèle de franchise éprouvé de A&W, qui fait de nous la chaîne de restaurants à hamburgers nationale qui connaît la plus forte croissance au Canada avec plus de 1 milliard de dollars en ventes annuelles. »

Le restaurant urbain : dynamique et branché, au coeur de Montréal

Le programme de Franchise urbaine s'adresse aux entrepreneurs montréalais et aux nouveaux Québécois établis à Montréal, intéressés à devenir leur propre patron, à relever de nouveaux défis et à bâtir leur avenir financier.

« Je suis arrivé en 2008 au Québec lorsque j'avais 17 ans. En Normandie, j'étais joueur de hockey et étudiant en finances, raconte Tim Pérez, partenaire d'affaires et responsable des opérations des trois restaurants A&W qu'il détient avec son père. Une fois ici, j'ai commencé des études en sciences humaines, mais c'est en travaillant pour mon père que j'ai décidé de devenir moi-même un homme d'affaires. »

Aujourd'hui, la famille Pérez détient deux restaurants sur la Rive-Nord et un troisième restaurant à Montréal.

« C'est d'ailleurs grâce à moi que nous sommes devenus franchisés A&W, continue Tim Pérez en souriant. Le bon goût du burger A&W que je lui ai fait déguster, l'ambiance du restaurant et le service à la clientèle ont convaincu mon père que c'était le bon choix pour y investir ».

« Si je devais convaincre les jeunes entrepreneurs et les nouveaux Québécois de devenir de gens d'affaires et leur propre patron, ce serait avec l'analogie du hockey. La gestion d'un restaurant A&W vous permet de gérer votre équipe, de prendre des décisions et de relever des défis importants. Cela vous donne aussi une indépendance financière. Par contre, ce privilège amène une grande responsabilité, qui est d'assurer que votre équipe performe à la hauteur des attentes des partisans, dans ce cas-ci, des consommateurs à la recherche de la qualité inhérente à la marque A&W », conclut M. Pérez.

Nouveau site Internet : accès rapide à l'information

Tous les renseignements sur le programme de Franchise urbaine se trouvent dans le nouveau site Internet créé exclusivement pour offrir une meilleure expérience lors de la recherche d'information : awfranchise.ca.

Plus accessible que vous ne l'imaginez!

Dans le cas de la construction d'un nouveau restaurant, l'investissement total varie entre 750 000 $ et 1 200 000 $ et les nouveaux franchisés doivent investir au moins 35 % de l'investissement total en fonds non grevés. Ce montant comprend la construction du bâtiment, l'équipement, l'ameublement, les coûts de lancement et les frais de franchise. Les frais de franchise initiaux sont de 55 000 $ et l'entente d'affaires est d'une durée de 20 ans.

Le système de soutien A&W : un accompagnement en continu des nouveaux franchisés

A&W offre un système éprouvé de soutien multidisciplinaire aux franchisés qui leur donne tous les atouts pour prospérer. Les franchisés sont accompagnés dans les phases du développement initial, de l'aménagement du restaurant et de la recherche de financement, en plus de bénéficier de soutien en ce qui a trait aux opérations, à la publicité et à la promotion, ainsi que sur les normes internes. Une fois le restaurant opérationnel, les directeurs d'affaires de A&W guideront le franchisé à travers les différents aspects de la gestion des employés, la gestion des coûts et la promotion au niveau local.

« A&W recherche des franchisés qui ont les qualités nécessaires pour prospérer au sein de notre grande famille. Même si le futur franchisé n'a pas d'expérience en restauration, nous avons constaté que l'expérience en gestion, la passion et l'ambition de réussir constituent des éléments décisifs. Nous offrons une formation sur les opérations des restaurants intensive de six semaines, pendant lesquelles A&W lui apprendra comment exploiter son restaurant avec succès. Par ailleurs, lors de l'ouverture du restaurant, le franchisé continuera d'être accompagné et sera entouré d'une équipe chevronnée. J'invite tous ceux qui rêvent de démarrer leur propre entreprise à communiquer avec nous pour plus de détails », conclut M. Morin.

À propos de Services alimentaires A&W du Canada inc.

Les Services alimentaires A&W du Canada inc. est une entreprise entièrement canadienne et l'une des marques de commerce les plus connues dans l'industrie canadienne de la restauration. A&W est la deuxième plus importante chaîne de restaurants de hamburgers au pays, avec plus de 860 restaurants à travers le pays. Depuis 2013, A&W sert du boeuf élevé sans hormones ni stéroïdes, pur à 100 %, sans agents de conservation ni additifs. En octobre 2014, A&W est devenue la première chaîne nationale de restauration rapide en Amérique du Nord à servir uniquement du poulet de grain élevé sans antibiotiques et nourri de manière végétarienne, sans sous-produits animaux. Pour en connaître davantage sur les garanties A&W, visitez : lagarantieaw.ca. Les restaurants A&W offrent leur fameux menu qui comprend entre autres La Famille BurgerMC, la Root Beer A&WMC et les Buddy BurgersMC. Pour plus d'information, visitez aw.ca.

L'entreprise compte maintenant plus de 130 restaurants au Québec. Visitez awfranchise.ca

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 16:56 et diffusé par :