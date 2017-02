Lancement du rapport Montréal, ville de solidarité internationale : un secret bien gardé







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Ce matin avait lieu le lancement du rapport Montréal, ville de solidarité internationale : un secret bien gardé. Par ce rapport, Concertation Montréal (CMTL) veut mettre en lumière l'ampleur de la solidarité que notre collectivité déploie aux quatre coins de la planète et révéler l'apport de ce secteur d'activité au développement de notre propre ville.

En cette Semaine du développement international, il convient de rappeler le dynamisme incroyable de la Ville de Montréal dans ses relations internationales et le vivre ensemble, ajoutant un élan au travail de toute la collectivité. C'est d'ailleurs dans le cadre d'une activité de la Ville qu'était dévoilé notre rapport.

Dans celui-ci, on apprend entre autres :

qu'il y a actuellement près de 600 personnes qui travaillent dans les ONG de développement international à Montréal

développement international à Montréal que pour chaque emploi ici, nous en générons 10 dans les pays soutenus

qu'il y a 63 organisations gouvernementales et non gouvernementales qui interviennent à l'échelle internationale à partir de Montréal

et que nos collèges et universités ont des centaines d'ententes sectorielles avec des institutions de l'étranger.

Ces quelques exemples, et tant d'autres contenus dans notre rapport, montrent qu'il y a, à Montréal, une masse critique d'organismes impliqués dans des projets de développement. Ainsi, il existe bel et bien une grappe de la solidarité internationale à Montréal, qu'il nous reste à découvrir dans toute sa richesse.

« Notre rapport, Montréal, ville de solidarité internationale : un secret bien gardé, sera, j'en suis convaincue, une contribution importante à la compréhension de la réalité montréalaise dans ce domaine. Il contient plusieurs recommandations sur les directions à prendre pour renforcer le positionnement de Montréal. Je vous invite à le lire attentivement » explique madame Marie-Eve Brunet, présidente de Concertation Montréal.

Le rapport est dès à présent disponible sur le site internet de Concertation Montréal, sous l'onglet Publications. Il est grandement temps que l'engagement des Montréalaises et des Montréalais dans la solidarité internationale ne soit plus un secret pour personne!

Concertation Montréal tient à souligner le travail minutieux et exceptionnel des auteurs du rapport : madame Dolores Correa-Appleyard et monsieur Robert Letendre.

À propos de Concertation Montréal (CMTL)

Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, elle regroupe les leaders socio-économiques et les élus municipaux de l'île de Montréal afin d'initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes. Concertation Montréal est une organisation résolument tournée vers l'innovation. Elle apporte son expertise au sein de différents secteurs tels que le savoir, l'éducation et les sciences, la jeunesse et la diversité, la gouvernance, la créativité numérique, l'environnement et la sécurité alimentaire.

