Avis aux médias - La Ville accorde une aide financière à l'organisme l'UTILE







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, accompagné de M. Russell Copeman, responsable de l'habitation, de l'urbanisme, de la gestion et de la planification immobilière et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif et en présence du coordonnateur général de l'organisme Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE), M. Laurent Levesque, annoncera lors d'un point de presse, une importante contribution financière pour cet organisme qui travaille au logement étudiant abordable.

DATE : Le 7 février 2017



HEURE : 13 h



LIEU : Salon Maisonneuve

Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

