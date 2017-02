WilsonHCG publie la troisième édition du « classement des 100 meilleures marques à titre d'employeur des Fortune 500 »







General Electric et Johnson & Johnson se sont mérité les premières places à titre d'image de marque à titre d'employeur comme étant les meilleurs de leur catégorie

TAMPA, Floride, le 6 février 2017 /CNW/ - WilsonHCG, un chef de file mondial des solutions d'acquisition de talents, a publié son classement des 100 meilleures marques à titre d'employeur de 2017, une évaluation et un classement des entreprises Fortune 500 qui se base sur la manière dont les entreprises façonnent leur image de marque pour attirer des employés éventuels. Parmi les centaines entreprises qui ont été évaluées, General Electric et Johnson & Johnson ont obtenu les meilleurs résultats en fonction de six indicateurs clés d'image de marque à titre d'employeur.

« Alors que la concurrence en matière de talents à l'échelle mondiale continue à s'intensifier et que la compétition à l'égard du recrutement est féroce, il est essentiel pour les organisations d'investir dans l'image de marque à titre d'employeur pour attirer de nouveaux employés. Cependant, pour plusieurs, ceci est plus facile à dire qu'à faire. En fait, un récent sondage du Conference Board a révélé que la rétention des employés, découvrir la prochaine génération de leaders et attirer les meilleurs talents comptent parmi les principales préoccupations des PDG américains », a expliqué M. John Wilson, PDG de WilsonHCG. « Les entreprises qui attireront et fidéliseront les employés avec succès sont celles qui structurent une forte image de marque à titre d'employeur et par conséquent les organisations qui se classent en première position dans notre classement démontrent ce modèle de participation, d'engagement et de transparence qui est requis pour se démarquer en tant que meilleur employeur au sein du marché compétitif de l'emploi d'aujourd'hui. »

Dans le classement des 100 meilleures marques à titre d'employeur de cette année, plusieurs entreprises ont été classées à nouveau parmi les 10 premières. Ceci démontre leur engagement continu envers leurs efforts portant sur leur image, ainsi que des nouveaux arrivants qui se sont rapidement hissés dans le classement par rapport aux années précédentes. Parmi les 10 meilleures marques à titre d'employeur de 2017 figurent : General Electric, Johnson & Johnson, AT&T, General Mills, 3M, Goldman Sachs, General Motors, Procter & Gamble, CDW, Cisco Systems, Hilton Worldwide et Salesforce.com.

Les autres conclusions principales du classement incluent :

L'excellence en matière de cohérence : Les critères d'évaluation ont évolué depuis 2015. On accorde une plus grande attention sur les pages de carrières et le marketing en recrutement, ainsi que l'ajout de nouvelles catégories d'évaluation. Johnson & Johnson, General Mills et Goldman Sachs ont tous maintenu leur position parmi les 10 premiers pour la troisième fois.

: Les 100 premiers du classement ont réalisé des rendements presque que les 100 derniers. En fait, les 100 premiers ont obtenu des résultats plus de 10 fois meilleurs que les 100 derniers dans la catégorie « Reconnaissances » et presque cinq fois meilleurs en matière de marketing de recrutement. Les dirigeants ont également obtenu des résultats 225 pour cent de fois meilleurs dans la catégorie « Responsabilité sociale des entreprises », à laquelle les employés d'aujourd'hui accordent une plus grande importance. De plus, les dirigeants ont devancé les 100 derniers en matière de pages de carrières, de site d'emplois, d'évaluation des employés et d'expérience d'embauche de nos candidats. Par ailleurs, les entreprises Fortune 500 se classant parmi les 10 meilleures marques à titre d'employeur avaient des chiffres d'affaires combinés quatre fois supérieurs aux organisations classées parmi les 10 derniers. Le plus grand saut : MassMutual Financial Group s'est hissé à 36 points dans le classement sur la marque à titre d'employeur par rapport à l'année précédente. Il se range en 99e position par rapport à 472 dans le classement antérieur.

Le classement de 2017 des 100 meilleures marques à titre d'employeur publié par WilsonHCG classe les entreprises Fortune 500 en fonction d'un système de points qui évalue les critères clés, notamment les pages de carrières, les sites d'emplois, les évaluations d'employés et l'engagement des candidats, les reconnaissances, le marketing en recrutement et la responsabilité sociale des entreprises. Les entreprises peuvent récolter jusqu'à 100 points dont le plus grand nombre de points est accordé aux domaines clés d'importance portant sur l'image de marque à titre d'employeur, notamment les évaluations des employés et l'engagement des candidates en raison de l'influence et l'importance dans le parcours du recrutement.

Pour télécharger le classement de 2017 des 100 meilleures marques à titre d'employeur ou pour en savoir plus sur WilsonHCG, veuillez consulter : http://whcg.co/2kmjwqb.

À propos de WilsonHCG

WilsonHCG est un chef de file mondial qui se fonde sur le principe de forger un véritable partenariat avec ses clients. Elle procure des solutions de talents professionnelles, qui comprennent les services d'externalisation des processus de recrutement (RPO) et de conseil de talents, l'effectif occasionnel et le recrutement de cadres. WilsonHCG transforme les activités des clients en les dotant de talents. Fondée en 2002, le siège social de la société est basé à Tampa, en Floride. Ces capacités à l'échelle mondiale couvrent les six continents et plus de 35 pays. WilsonHCG, tout en optimisant sur les stratégies de talents des clients, reconnaît que les relations développées mènent aux résultats qu'obtiennent leurs clients. Better People, Better Business.®

Pour de plus amples renseignements sur WilsonHCG et les services offerts, veuillez consulter www.wilsonhcg.com.

