Échec de la négociation de l'unité fonction publique - Le SPGQ retourne en grève







QUÉBEC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les quelque 17 000 membres de l'unité fonction publique du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec retournent en grève pour une durée illimitée le 16 février 2017. Dès lors, ils s'abstiendront de travailler les soirs et les fins de semaine, sauf pour les services essentiels qui seront maintenus.

Devant le blocage à la table de négociation, sans convention collective depuis le 31 mars 2015, les membres de l'unité fonction publique du SPGQ seront en grève de 17 h 31 à 7 h 29 en semaine ainsi que tous les samedis et les dimanches.

Les représentants du SPGQ ont décidé d'accentuer leur moyen de pression lors d'un conseil syndical tenu à Québec les 26 et 27 janvier dernier. Le SPGQ espère ainsi faire avancer la négociation et parvenir à un règlement avec le gouvernement.

Avec d'importants surplus budgétaires dans les coffres de l'État pour l'année 2016-2017, le SPGQ exhorte le gouvernement à réinvestir sans tarder dans les conditions de travail de ses expertes et experts. Le gouvernement pourra ainsi combler l'important écart de rémunération globale de 23 % qu'ils subissent par rapport aux autres professionnelles et professionnels du secteur public.

Rappelons que le personnel professionnel de la fonction publique s'assure, notamment, de la santé de la population en préservant la qualité de l'eau, de l'air, de la terre et des aliments. Il veille aussi aux travaux publics, aux finances publiques, à la sécurité de la population et aux accidentés en milieu de travail. C'est d'ailleurs pourquoi la commission Charbonneau recommande de valoriser cette expertise.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 24 400 experts, dont près de 17 130 dans la fonction publique, 4 660 à Revenu Québec et 2 610 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

